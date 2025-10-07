Đưa trăn gấm quý hiếm về rừng sau khi bị phát hiện bắt gà của dân 07/10/2025 09:50

(PLO)- Con trăn gấm quý hiếm nặng khoảng 12 kg sau khi bò vào nhà dân bắt gà đã được lực lượng kiểm lâm TP Huế tiếp nhận và thả về môi trường tự nhiên.

Ngày 7-10, ông Lê Ngọc Tuấn, Chi Cục trưởng Chi cục Kiểm lâm TP Huế, cho biết đơn vị vừa tổ chức thả một cá thể trăn gấm quý hiếm về rừng.

Theo thông tin ban đầu, trước đó, một hộ dân tại phường Phong Điền (TP Huế) phát hiện một con trăn lớn bò vào vườn nhà để bắt gà, vịt. Ngay lập tức, người dân đã huy động người dân xung quanh để vây bắt trăn, đồng thời báo cho cơ quan chức năng.

Đưa trăn gấm quý hiếm về rừng sau khi bị phát hiện đang bắt gà của dân.

Nhận được tin báo, Hạt Kiểm lâm Khu vực phía bắc TP Huế đã đến nhà dân tiếp nhận con trăn, sau đó phối hợp với chính quyền địa phương phường Phong Điền và người dân đưa con trăn trở về với môi trường tự nhiên.

Ông Trương Xàng, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Khu vực phía bắc TP Huế, cho biết cá thể trăn gấm này nặng khoảng 12 kg, là loài động vật hoang dã thuộc nhóm IIB trong Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, ban hành kèm theo Nghị định số 84/2021.