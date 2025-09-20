Fan meeting có bán vé: Xin cấp phép thế nào, khi hủy thì quyền lợi người mua ra sao? 20/09/2025 20:54

(PLO)- Các chương trình biểu diễn nghệ thuật có bán vé cho công chúng phải thực hiện thủ tục xin chấp thuận theo Điều 10 Nghị định 144/2020.

Vừa qua, một cặp đôi nổi tiếng trên mạng xã hội đã hủy việc tổ chức fan meeting (sự kiện mà các thần tượng gặp gỡ và tương tác trực tiếp với người hâm mộ) dù sự kiện đã được Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM cấp phép, nhiều vé đã được bán ra.

Từ sự kiện này, dưới góc nhìn pháp lý, nhiều người thắc mắc: Thủ tục xin cấp phép tổ chức, có quy định về mức giá vé tối đa hay không, khi hủy tổ chức thì quyền lợi của khán giả đã mua vé được đảm bảo ra sao?...

Thủ tục xin cấp phép tổ chức fan meeting

LS Phùng Thị Huyền, Đoàn Luật sư TP,HCM, cho biết theo khoản 3 Điều 8 Nghị định 144/2020, các chương trình biểu diễn nghệ thuật có bán vé cho công chúng (không thuộc phạm vi phục vụ chính trị hay nội bộ cơ quan, tổ chức) phải thực hiện thủ tục xin chấp thuận theo Điều 10 Nghị định 144/2020.

Theo đó, đơn vị tổ chức phải: (1) có đăng ký kinh doanh hoạt động biểu diễn nghệ thuật hợp pháp; (2) đáp ứng điều kiện về an ninh, trật tự an toàn xã hội, môi trường, y tế và phòng, chống cháy nổ theo quy định của pháp luật; và (3) được cơ quan có thẩm quyền (trong trường hợp này là Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM) chấp thuận bằng văn bản trước khi biểu diễn.

Để được chấp thuận từ cơ quan có thẩm quyền, ban tổ chức cần chuẩn bị và nộp hồ sơ xin phép ít nhất 7 ngày làm việc trước ngày diễn ra sự kiện. Hồ sơ theo quy định bao gồm: Văn bản đề nghị tổ chức biểu diễn nghệ thuật; Nội dung chương trình: kịch bản chi tiết, danh mục tiết mục, bài hát, tác phẩm dự kiến biểu diễn, kèm thông tin tác giả và người chịu trách nhiệm nội dung chương trình.

Sở Văn hóa Thể thao sẽ thẩm định nội dung và điều kiện tổ chức. Nếu hồ sơ hợp lệ, Sở Văn hóa Thể thao sẽ cấp văn bản chấp thuận tổ chức buổi biểu diễn trong thời hạn khoảng 5 ngày làm việc.

Văn bản này đóng vai trò như giấy phép tổ chức sự kiện. Ban tổ chức phải thực hiện đúng chương trình đã được phê duyệt; nếu có thay đổi thời gian, địa điểm phải thông báo lại theo quy định.

“Hiện nay pháp luật không yêu cầu đơn vị tổ chức sự kiện phải đăng ký kê khai hay thông báo giá vé với cơ quan quản lý hay cơ quan thuế trước khi bán. Việc định giá vé hoàn toàn do ban tổ chức tự quyết định theo cơ chế thị trường” - LS Huyền thông tin.

Tuy không phải thông báo giá vé, ban tổ chức có trách nhiệm niêm yết công khai giá vé và bán đúng giá niêm yết. Điều 29 Luật Giá 2023 yêu cầu đơn vị kinh doanh phải thông báo rõ ràng giá hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng và không được bán cao hơn giá niêm yết. Ngoài ra, doanh thu bán vé cũng cần phải được kê khai, hạch toán và nộp thuế một cách minh bạch, đầy đủ theo các quy định của pháp luật thuế.

Tổ chức sự kiện fan meeting có biểu diễn nghệ thuật và bán vé bắt buộc phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Ảnh minh họa: Al

Đảm bảo quyền lợi của khán giả đã mua vé khi sự kiện bị hủy

LS Huyền cho biết căn cứ Điều 423 BLDS 2015 về việc hủy bỏ hợp đồng, Điều 427 BLDS về hậu quả của việc hủy bỏ hợp đồng và các quy định có liên quan thì khi một sự kiện đã bán vé bị hủy, khán giả đã mua vé sẽ được đảm bảo quyền lợi một cách minh bạch và công bằng. Ban tổ chức có trách nhiệm hoàn trả đầy đủ tiền vé hoặc đưa ra các phương án bồi thường khác đã được công bố rõ ràng.

Theo đó, ban tổ chức phải thông báo công khai về việc hoàn trả tiền vé và đảm bảo quá trình này diễn ra thuận tiện, nhanh chóng cho tất cả người mua. Trong một số trường hợp, nếu sự kiện được dời sang một thời điểm khác, ban tổ chức có thể cho phép khán giả giữ lại vé đã mua để tham dự sự kiện vào ngày mới. Lựa chọn này phải được thực hiện với sự đồng ý của khán giả.

​Ban tổ chức phải thông báo về việc hủy sự kiện trên tất cả các kênh truyền thông chính thức đã sử dụng để quảng bá sự kiện (ví dụ: website, fanpage, email, v.v.). Thông báo này cần nêu rõ lý do hủy, kế hoạch hoàn tiền, và thời gian dự kiến hoàn thành.

​Về quyền lợi của khán giả, khán giả có quyền yêu cầu được nhận lại toàn bộ số tiền đã thanh toán, bao gồm cả phí dịch vụ (nếu có). Quá trình hoàn tiền phải rõ ràng và không phát sinh thêm chi phí cho người mua. Nếu việc hủy sự kiện gây ra thiệt hại đáng kể (ví dụ: chi phí di chuyển, chỗ ở đã đặt trước), khán giả có thể yêu cầu bồi thường theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, việc này thường đòi hỏi các bằng chứng cụ thể.

​Nếu ban tổ chức không thực hiện đúng trách nhiệm hoặc quá trình hoàn tiền không diễn ra đúng cam kết, khán giả có quyền khiếu nại với các cơ quan bảo vệ người tiêu dùng hoặc khởi kiện ra tòa án để được giải quyết.

​Lưu ý quan trọng là hãy luôn giữ lại bằng chứng mua vé (bao gồm vé điện tử, tin nhắn xác nhận, và hóa đơn thanh toán); theo dõi thông báo chính thức từ ban tổ chức để nắm bắt thông tin cập nhật về việc hủy và hoàn tiền. Nếu khách hàng đã mua vé từ bên thứ ba (ví dụ: các trang bán vé trực tuyến) thì cần liên hệ trực tiếp với họ để biết quy trình hoàn tiền cụ thể.