Gia Lai: Mưa lớn kèm lốc xoáy khiến 10 căn nhà tốc mái 15/04/2026 21:12

(PLO)- Mưa lớn kèm lốc xoáy khiến 10 căn nhà ở Gia Lai bị tốc mái, cây cối ngã đổ.

Tối 15-4, UBND xã Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai, xác nhận trên địa bàn xảy ra mưa lớn kèm lốc xoáy khiến 10 căn nhà bị tốc mái.

Trước đó, khoảng 16 giờ cùng ngày, khu vực xã Đăk Pơ và vùng lân cận xuất hiện mưa lớn kèm gió giật mạnh, lốc xoáy.

Sự việc khiến hơn 10 căn nhà tại thôn 4, xã Đăk Pơ, bị tốc mái, nhiều tấm tôn bị gió cuốn văng ra đường.

Một số cây xanh dọc đường thôn 4 bị gãy đổ, gây ách tắc giao thông cục bộ.

﻿Một căn nhà bị hư hỏng.

Ngay sau khi nhận tin báo, lãnh đạo UBND xã Đăk Pơ đã có mặt, chỉ đạo lực lượng chức năng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả từ thiên tai.