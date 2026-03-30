Quảng Ninh: Giông lốc lật úp mảng đánh bắt hải sản, 2 mẹ con tử vong 30/03/2026 16:10

(PLO)- Trong cơn giông lốc tại đặc khu Cô Tô (tỉnh Quảng Ninh), một mảng đánh bắt hải sản bị lật úp khiến 2 mẹ con mắc kẹt trong khoang lái tử vong thương tâm.

Ngày 30-3, thông tin từ đặc khu Cô Tô cho hay trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn khiến 2 người tử vong.

Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 4 giờ sáng cùng ngày tại khu vực cảng Chiến Thắng, thôn 2, đảo Thanh Lân, đặc khu Cô Tô.

Thời điểm này, do ảnh hưởng của giông lốc bất ngờ kèm gió giật mạnh, một chiếc mảng đánh bắt đang neo đậu tại cảng bị lật úp. Vị trí tai nạn cách bờ khoảng 300 m. Chủ phương tiện là anh V.V.T (43 tuổi, trú tại phường Nam Triệu, TP Hải Phòng).

Lực lượng chức năng tổ chức cứu nạn, cứu hộ. Ảnh: ĐX

Hai người mắc kẹt trong khoang lái đã tử vong là chị Đ.T.H (37 tuổi, vợ anh T) và cháu V.T.A (3 tuổi, con trai anh T). Lúc giông to, anh T đang ở khu vực mũi mảng để neo buộc nên đã kịp thời nhảy xuống biển thoát nạn.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, lãnh đạo đặc khu đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo các lực lượng gồm Đồn Biên phòng Thanh Lân, Công an đặc khu và Ban Chỉ huy Quân sự đặc khu khẩn trương triển khai cứu nạn, cứu hộ.

Đến 8 giờ 5 phút, lực lượng chức năng đã đưa được thi thể chị Đ.T.H lên bờ. Khoảng 9 giờ cùng ngày, thi thể cháu V.T.A được tìm thấy.

Hiện đặc khu Cô Tô đã hỗ trợ mỗi nạn nhân 5 triệu đồng; Đồn Biên phòng Thanh Lân hỗ trợ mỗi nạn nhân 2 triệu đồng; nhân dân trên đảo Thanh Lân cũng hỗ trợ 30 triệu đồng. Đồng thời, địa phương bố trí xe đưa thi thể các nạn nhân về quê an táng.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do giông lốc bất ngờ, gió giật mạnh làm lật úp phương tiện khi các nạn nhân đang ngủ trong cabin. Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc.