Các nữ sinh đánh nhau nhập viện, 1 trường ở Đắk Lắk nhờ công an vào cuộc 30/03/2026 14:37

(PLO)- Nữ sinh một trường học ở Đắk Lắk liên tiếp đánh nhau, khiến nhà trường phải nhờ công an hỗ trợ để răn đe, giáo dục.

Ngày 30-3, ông Nguyễn Xuân Đăng, Hiệu trưởng Trường THCS 19/8 (xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk) cho biết nhà trường đang phối hợp với phụ huynh liên quan, làm rõ việc hai nữ sinh đánh nhau vào chiều 29-3, khiến một em phải nhập viện.

Hai nữ sinh trường 19/8 đánh nhau khiến một em nhập viện. Ảnh chụp màn hình

Theo ông Đăng, nữ sinh đang nhập viện tên Đ (lớp 6). Em này bị thương phần mềm. Sau khi làm việc với nhà trường, phụ huynh hai nữ sinh này hứa sẽ có biện pháp giáo dục con cái kĩ hơn.

Trước đó, hôm 26-3, hai nữ sinh khác của Trường THCS 19/8 cũng đánh nhau. Vụ việc khiến nữ sinh tên L (lớp 7) bị gãy xương sườn, phải nhập viện điều trị.

Theo bác sĩ, hiện sức khỏe em L tạm ổn, đang được điều trị, theo dõi trong tình trạng đau nhức vùng đầu.

Trao đổi với PLO, mẹ của em L cho biết bà đã làm đơn gửi cho cơ quan công an về việc con gái bị đánh và đề nghị xử lý vụ việc nghiêm minh.

Đối với trường hợp này, ông Nguyễn Xuân Đăng, Hiệu trưởng Trường THCS 19/8, cho biết nhà trường đã có báo cáo đến UBND xã Ea Ktur và chờ kết quả xác minh của công an để giải quyết.

Theo ông Đăng, cả hai vụ việc nữ sinh của trường đánh nhau đều xuất phát từ mâu thuẫn vụn vặt trên mạng xã hội. Cả hai vụ việc đều được người khác quay, đăng tải trên mạng xã hội, ảnh hưởng lớn đến nhà trường.

Vị hiệu trưởng nói thêm, hằng năm nhà trường đã tổ chức nhiều buổi, nhiều hình thức để tuyên truyền, giáo dục kĩ năng sống cho học sinh. Tuy nhiên, những vụ việc đáng tiếc vẫn xảy ra.

“Tới đây, nhà trường sẽ có tờ trình gửi UBND xã Ea Ktur để nhờ công an hỗ trợ, làm việc và giáo dục những nữ sinh liên quan”, ông Đăng nói.