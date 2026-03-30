Cảnh sát xác minh clip ô tô vừa chạy vừa phun lửa trên đường

Ngày 30-3, thông tin từ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị đang xác minh clip ô tô phun lửa khi đang lưu thông trên đại lộ Đông Tây (đường Võ Nguyên Giáp, phường Buôn Ma Thuột).
Trước đó, trên mạng Tiktok lan truyền nhiều clip ghi lại cảnh ô tô 48A-189.96 di chuyển trên đường Võ Nguyên Giáp.
Theo nội dung clip, khi di chuyển trên đường, ô tô này nhiều lần tăng tốc rồi phun ra lửa.
Sau khi clip được đăng tải, có nhiều ý kiến trái chiều, bày tỏ nghi ngờ ô tô trên đã được độ chế nên đã phun lửa khi di chuyển.