Cảnh sát xác minh clip ô tô vừa chạy vừa phun lửa trên đường 30/03/2026 11:09

(PLO)- Cảnh sát ở Đắk Lắk đang xác minh clip ô tô vừa di chuyển vừa phun lửa trên đường Võ Nguyên Giáp.

Ngày 30-3, thông tin từ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị đang xác minh clip ô tô phun lửa khi đang lưu thông trên đại lộ Đông Tây (đường Võ Nguyên Giáp, phường Buôn Ma Thuột).

Ô tô phun lửa khi di chuyển trên đường. Ảnh chụp màn hình.

Trước đó, trên mạng Tiktok lan truyền nhiều clip ghi lại cảnh ô tô 48A-189.96 di chuyển trên đường Võ Nguyên Giáp.

Video ô tô vừa di chuyển vừa phun lửa.

Theo nội dung clip, khi di chuyển trên đường, ô tô này nhiều lần tăng tốc rồi phun ra lửa.

Sau khi clip được đăng tải, có nhiều ý kiến trái chiều, bày tỏ nghi ngờ ô tô trên đã được độ chế nên đã phun lửa khi di chuyển.