Bắt kẻ chuyên cướp và chiếm đoạt xe máy của các tài xế xe ôm 29/03/2026 14:17

(PLO)- Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt được nghi phạm gây ra nhiều vụ cướp giật, lừa đảo để lấy xe máy của những người hành nghề xe ôm.

Ngày 29-3, thông tin từ phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị đã bắt giữ Nguyễn Thành Đức (25 tuổi, ngụ phường Ninh Chữ, tỉnh Khánh Hòa) để điều tra, làm rõ các hành vi cướp giật tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Một địa điểm Đức từng bán xe máy. Ảnh: S.Đ

Theo thông tin ban đầu, khoảng tháng 4-2025, Đức đến tỉnh Đắk Lắk. Tại đây, do cần tiền tiêu xài, Đức nảy sinh ý định đi chiếm đoạt tài sản. “Con mồi” mà Đức nhắm tới là những người hành nghề xe ôm.

Theo đó, Đức thường thuê xe ôm chở đến các khu vực rẫy vắng, ít người qua lại rồi đưa ra nhiều lý do khác nhau để chiếm đoạt xe máy.

Từ ngày 14 đến ngày 19-7-2025, Đức đã gây ra hai vụ cướp giật tài sản, một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lấy đi ba xe máy của những người hành nghề xe ôm đem đi bán.

Cũng trong thời gian trên, Đức mượn xe của người quen ở xã Ea M’Droh, tỉnh Đắk Lắk đem đi bán, lấy tiền tiền tiêu xài rồi nhanh chóng lẩn trốn đến nhiều tỉnh thành.

Sau khi tiếp nhận tin báo của các bị hại, Công an tỉnh Đắk Lắk đã sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để điều tra.

Sau nhiều tháng tích cực điều tra, đến ngày 27-3, một tổ công tác của phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ Đức khi người này đang ẩn náu tại TP.HCM.