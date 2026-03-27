Công an, cộng đồng mạng giúp gia đình tìm được người phụ nữ mất liên lạc 42 ngày 27/03/2026 08:39

(PLO)- Sau 42 ngày mất liên lạc, người phụ nữ không minh mẫn ở Lâm Đồng đã được gia đình tìm thấy tại tỉnh Đồng Nai nhờ sự hỗ trợ của công an và cộng đồng mạng.

Ngày 27-3, Công an xã Đắk Mil (tỉnh Lâm Đồng) cho biết đã nhận được thư cảm ơn của bà Nguyễn Thị Mão (50 tuổi, ngụ xã Đắk Mil). Đây là lá thư cảm ơn đơn vị đã hỗ trợ tìm được con gái bà sau 42 ngày mất liên lạc.

Hình ảnh chị V được công an đăng tải, hỗ trợ tìm kiếm và được cộng đồng chia sẻ rộng rãi. Ảnh: C.A

Trước đó, ngày 5-2, bà Mão đến Công an xã Đắk Mil trình báo việc con gái là Hoàng Thị Cẩm V (30 tuổi) rời khỏi nhà, không rõ tung tích và không liên lạc được.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Đắk Mil triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, đồng thời đăng tải thông tin lên trang “ANTT Đắk Mil” để lan tỏa việc tìm kiếm chị V. Đội ngũ quản trị viên liên tục cập nhật tình hình, hình ảnh nhận dạng của chị. Thông tin này sau đó được nhiều fanpage, tài khoản mạng xã hội chia sẻ rộng rãi, mở rộng phạm vi tìm kiếm đến nhiều địa phương.

Đến ngày 19-3, từ tin báo của người dân tại tỉnh Đồng Nai về một phụ nữ có đặc điểm trùng khớp đang ở quán nước, Công an xã Đắk Mil đã hướng dẫn người dân giữ chị V lại để gia đình đến xác nhận. Trong ngày, người thân chị V đã có mặt tại Đồng Nai và đón chị về nhà an toàn.

Trao đổi với PLO, bà Nguyễn Thị Mão cho biết khi gặp lại con gái, bà chỉ biết ôm con khóc vì xúc động. “Tôi cảm thấy may mắn vì con vẫn an toàn. Lúc đó con gái tôi rất gầy, không còn nhận ra mẹ. Có lẽ hơn một tháng qua, V đã chịu nhiều khổ cực”, bà Mão nói.

Theo lời bà Mão, hơn một năm nay tinh thần chị V không còn minh mẫn, từng hai lần bỏ nhà đi nhưng gia đình đều tìm thấy ngay. Lần này chị mất liên lạc hơn một tháng khiến gia đình rất lo lắng.

Thư cảm ơn với những dòng chữ mộc mạc của bà Mão gửi đến công an và cộng đồng. Ảnh: N.T

Bà Mão chia sẻ, ngay khi con mất tích, gia đình đã tìm kiếm nhiều nơi nhưng không có kết quả. Nhờ công an địa phương phát huy hiệu quả của mạng xã hội, hình ảnh của chị V mới được lan tỏa và có kết quả tốt đẹp.

“Tôi rất cảm ơn các anh công an và cộng đồng mạng đã hỗ trợ chia sẻ thông tin, giúp gia đình không đơn độc trong hành trình tìm con”, bà Mão xúc động. Ngoài ra, bà cũng gửi lời cảm ơn đặc biệt đến nữ chủ quán nước tại Đồng Nai đã báo tin và giữ chân chị V.

Gia đình cho biết thời gian tới sẽ tập trung chữa bệnh và có biện pháp chăm sóc, giám sát chặt chẽ để không xảy ra trường hợp tương tự.