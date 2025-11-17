Giá vàng neo cao, mỗi nơi 1 kiểu 17/11/2025 09:27

(PLO)- Chênh lệch giá vàng giữa các doanh nghiệp và so với thế giới tiếp tục nới rộng, đẩy rủi ro cho nhà đầu tư trong bối cảnh thị trường khan cung, biến động mạnh và dòng tiền phòng thủ dồn vào kim loại quý.

Chênh lệch giá vàng trong nước tiếp tục biến động mạnh giữa các doanh nghiệp. Nhiều nơi chỉ lệch khoảng một triệu đồng/lượng nhưng cũng có doanh nghiệp nới rộng lên gấp ba lần.

Tại Mi Hồng sáng 17-11, giá mua vàng miếng SJC được điều chỉnh tăng nhẹ 200 ngàn đồng, trong khi giá bán không đổi, kéo chênh lệch mua - bán xuống mức thấp hiếm thấy, khoảng 150 - 151 triệu đồng/lượng. Tuần trước, vàng miếng tại đây từng bật trở lại mốc 154 triệu đồng/lượng, vùng đỉnh gần nhất, phản ánh rõ tình trạng khan hiếm nguồn cung khiến giá bị đẩy lên bất thường.

Với vàng nhẫn 9999, Mi Hồng cũng niêm yết mức tương tự. Trong khi đó, các doanh nghiệp khác duy trì khoảng cách khá lớn: Bảo Tín Mạnh Hải bán vàng nhẫn ở mức 147,8 - 150,8 triệu đồng/lượng; DOJI ở mức 146,9 - 149,9 triệu đồng/lượng. Như vậy, người mua vàng nhẫn tại Mi Hồng sáng nay có thể lời ngay 200.000 - 1,1 triệu đồng nếu so với giá bán tại các thương hiệu khác.

Nhà đầu tư vàng trong nước đang phải mua vàng với mức giá đắt hơn vàng thế giới (chưa tính thuế phí) khoảng 15%. Ảnh: T.L

Đáng chú ý là mức vênh quá lớn giữa giá vàng trong nước và thế giới. Vàng miếng SJC đang cao hơn giá quốc tế hơn 21 triệu đồng/lượng; trên thị trường tự do, khoảng cách thậm chí vượt 25 triệu đồng. Ngay cả vàng nhẫn 9999 cũng được bán đắt hơn vàng thế giới đến hơn 19 triệu đồng/lượng.

Trong bối cảnh giá vàng trong nước bị đẩy lên quá cao so với giá vàng thế giới, nhiều chuyên gia cho rằng nhà đầu tư nên nắm giữ vàng như tài sản phòng thủ dài hạn chứ không phải công cụ kiếm lời ngắn hạn. Muốn tư vàng hiệu quả, vấn đề nằm ở quản trị rủi ro và chiến lược phân bổ thông minh, chứ không phải đến từ những đợt “ôm, xả” theo các nhịp tăng giảm nóng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng mở cửa sáng nay (theo giờ Việt Nam) dao động quanh 4.083 USD/ounce, nhích nhẹ khoảng 3 USD/ounce so với cuối tuần trước. Dù mức tăng không lớn, việc vàng tiếp tục giữ vững “ngưỡng tâm lý” 4.000 USD/ounce cho thấy dòng tiền phòng thủ vẫn đang chảy mạnh vào kim loại quý.

Bối cảnh địa chính trị phức tạp, lo ngại suy giảm kinh tế và kỳ vọng chính sách tiền tệ toàn cầu nghiêng về nới lỏng tiếp tục củng cố vai trò trú ẩn của vàng. Cùng với đó, các quỹ ETF gia tăng mua ròng và ngân hàng trung ương nhiều nước tiếp tục mở rộng dự trữ vàng, tạo lực đỡ quan trọng giúp giá duy trì ở vùng cao kỷ lục.