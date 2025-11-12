Ngân hàng Nhà nước tính mở 'room' vàng lên 5% vốn tự có 12/11/2025 08:31

(PLO)- Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đề xuất nâng giới hạn trạng thái vàng lên tối đa 5% vốn tự có đối với các ngân hàng được phép sản xuất, xuất nhập khẩu vàng miếng.

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại dự thảo sửa đổi Thông tư thay thế Thông tư 38/2012 đang được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) lấy ý kiến rộng rãi của các bên tham gia.

Theo dự thảo, trạng thái vàng cuối ngày của ngân hàng được phép sản xuất vàng miếng, xuất khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng nguyên liệu có thể được nới lên mức tối đa 5% so với vốn tự có, thay vì chỉ 2% như quy định hiện hành.

Vàng miếng SJC được giao dịch tại thị trường trong nước với chênh lệch đắt hơn 20 triệu so với giá vàng thế giới. Ảnh: T.L

Mức trần 5% này bao gồm cả khối lượng vàng miếng được sản xuất, doanh số xuất nhập khẩu vàng miếng, cũng như vàng nguyên liệu mua bán trong ngày.

Với các ngân hàng chỉ kinh doanh mua bán vàng miếng thông thường (không sản xuất, xuất nhập khẩu vàng), giới hạn vẫn giữ nguyên ở mức 2% vốn tự có.

NHNN lưu ý, các ngân hàng không được duy trì trạng thái vàng âm, trừ trường hợp đặc biệt được Thống đốc chấp thuận.

Theo tính toán sơ bộ của NHNN trong phần thuyết minh dự thảo, hiện có 8 ngân hàng thương mại đủ điều kiện về vốn điều lệ. Các ngân hàng này gồm Vietcombank, Vietinbank, BIDV, Agribank, Techcombank, MBB, VPB và ACB.

Giả định cả 8 ngân hàng này đều đáp ứng đầy đủ điều kiện và được NHNN cấp phép sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng nguyên liệu thì việc áp giới hạn trạng thái vàng 5% so với vốn tự có tương đương khoảng 20 tấn vàng.

Số liệu này được tính theo số liệu vốn tự có đến 30-9-2025, tỉ giá mua chuyển khoản VCB ngày 6-11-2025 là 26.135 VND/USD và giá bán vàng quốc tế ngày 6-11-2025 ở mức 3.982 USD/ounce. Theo đó, 5% vốn tự có của cả 8 ngân hàng thương mại trên tương đương 2,56 tỉ USD và khoảng 20 tấn vàng.

Tuy nhiên, NHNN cho biết việc các ngân hàng có được sản xuất hay xuất nhập khẩu vàng hay không còn phụ thuộc vào việc nhà điều hành xem xét, duyệt và cấp hạn mức cụ thể.

NHNN nhấn mạnh việc nâng giới hạn này vẫn bảo đảm an toàn hoạt động, ổn định của hệ thống ngân hàng do quy mô trạng thái vàng không quá lớn so với quy mô vốn tự có và năng lực tài chính của các ngân hàng đủ điều kiện. Đồng thời thu hẹp chênh lệch giá vàng thế giới và trong nước, hỗ trợ quản lý cung cầu vàng trong nước theo hướng minh bạch, ổn định.