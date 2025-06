Giao thông khu vực nút giao An Phú ùn tắc kéo dài sau khi cấm xe máy 09/06/2025 10:10

(PLO)- Sau khi cấm xe máy lưu thông đi vào đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, tại nút giao An Phú đã xảy ra tình trạng ùn tắc nghiêm trọng ngày đầu tuần.

Theo ghi nhận của PLO sáng 9-6, đường song hành cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, TP Thủ Đức đoạn kết nối về nút giao An Phú đã xảy ra tình trạng ùn ứ phương tiện kéo dài.

Tại khu vực này, các phương tiện di chuyển rất chậm. Hàng loạt xe máy nối đuôi nhau vào giờ cao điểm buổi sáng.

Khu vực nút giao An Phú, TP Thủ Đức ùn ứ sau khi cấm xe máy lưu thông vào đường song hành cao tốc. Ảnh: CTV

Ngay sau đó, lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt để phân luồng, điều tiết giao thông. Tuy nhiên, tình trạng ùn ứ vẫn tiếp diễn.

Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ, Sở Xây dựng TP.HCM, cho biết nguyên nhân ùn tắc ở nút giao An Phú là do cấm xe máy đi vào đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Do đó, toàn bộ phương tiện đổ ra nút giao đường song hành cao tốc để đi về đường Nguyễn Thị Định. Trung tâm sẽ tiếp tục theo dõi và có thể điều chỉnh trong thời gian tới.

Đường song hành cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây ùn ứ. Ảnh: CTV

Các phương tiện di chuyển rất chậm. Ảnh: CTV