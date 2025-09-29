Giấu cả ngàn viên thuốc lắc trong bụng để đưa về Việt Nam 29/09/2025 17:42

(PLO)- Mang hơn 1.700 viên thuốc lắc từ Campuchia về Việt Nam, nam thanh niên ở Tây Ninh phải nhận mức án 20 năm tù giam.

Ngày 29-9, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Hoàng Duy Quang (22 tuổi, ngụ phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai) 20 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, cuối tháng 12-2024, Quang từ Đồng Nai sang Casino 999 (Campuchia) đánh bạc và quen một người đàn ông tên Tý (chưa rõ lai lịch). Sau khi thắng bạc, Quang mua của Tý 1.800 viên thuốc lắc với giá 100 triệu đồng. Quang trả trước 5 triệu đồng, nhận một phần mang về sử dụng tại quán karaoke cùng nhóm bạn, số còn lại hẹn giao sau.

Bị cáo Hoàng Duy Quang tại phiên tòa xét xử. Ảnh: CTV

Rạng sáng 5-1-2025, Quang cùng Tý đến chợ BaVet (tỉnh Svay Rieng, Campuchia) nhận nốt số ma túy và giao đủ 95 triệu đồng. Sau đó, Quang giấu hai túi nylon chứa thuốc lắc trong bụng, đi xe về gần cửa khẩu Mỹ Quý Tây (huyện Đức Huệ, Long An – nay thuộc Tây Ninh) để nhập cảnh vào Việt Nam.

Khoảng 11 giờ 30 cùng ngày, lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện và thu giữ số thuốc lắc trên.

Tại cơ quan điều tra, Quang khai nhận toàn bộ hành vi, thể hiện thái độ ăn năn hối cải. Tuy nhiên, HĐXX nhận định hành vi này đặc biệt nguy hiểm, xâm phạm nghiêm trọng đến quy định quản lý chất ma túy của Nhà nước.

Đáng chú ý, trước đó vào tháng 11-2023, Quang từng bị Công an phường Bình Thắng (TP Dĩ An, Bình Dương cũ) xử phạt hành chính 1,5 triệu đồng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Dù chưa có tiền án, tiền sự khác, Quang vẫn tái phạm với quy mô lớn hơn, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

HĐXX tuyên mức án 20 năm tù đối với Hoàng Duy Quang. Riêng các đối tượng liên quan chưa rõ lai lịch, cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, chưa có căn cứ xử lý.