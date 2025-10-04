Giấy tờ hết hạn khi đang ở nước ngoài, phải làm sao? 04/10/2025 05:25

(PLO)- Liệu người Việt ở nước ngoài có thể đổi giấy phép lái xe và chứng minh nhân dân khi giấy tờ hết hạn hay không?

Tôi hiện đang sinh sống ở Mỹ, vẫn còn quốc tịch Việt Nam. Hiện tôi có giấy phép lái xe hạng C, cùng chứng minh nhân dân, nhưng tất cả đều hết hạn. Xin hỏi khi giấy tờ hết hạn, tôi có thể làm thủ tục đổi, cấp lại được không?

John Trương (Mỹ)

Giải đáp thắc mắc trên, luật sư Nguyễn Minh Trí, Đoàn Luật sư TP.HCM, cho biết trong trường hợp giấy tờ hết hạn, người dân hoàn toàn có thể được cấp lại giấy phép lái xe và cấp mới thẻ căn cước.

Về cấp đổi GPLX

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ 2008 (luật cũ), Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024 (luật hiện hành), GPLX hạng C là loại giấy phép có thời hạn. Khi hết hạn, người lái xe phải thực hiện thủ tục đổi GPLX. Tuy nhiên, để được đổi, người có GPLX phải có tên trong hệ thống thông tin giấy phép lái xe tại Cục Cảnh sát giao thông hoặc bảng kê danh sách cấp giấy phép lái xe (sổ quản lý).

Theo khoản 2 Điều 19 Thông tư 12/2025/TT-BCA, việc đổi giấy phép lái xe phụ thuộc vào thời gian quá hạn sử dụng của giấy phép lái xe, cụ thể như sau:

Trường hợp giấy phép lái xe quá thời hạn sử dụng dưới 01 tháng kể từ ngày hết hạn mà người có giấy phép lái xe không thể thực hiện được thủ tục đổi giấy phép lái xe do ốm đau, thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh thì người đó không phải sát hạch lý thuyết để cấp giấy phép lái xe.

Như vậy, đối với trường hợp ốm đau, thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh, thí sinh không cần có mặt thi sát hạch lý thuyết. Tuy nhiên cần chứng minh bằng các giấy tờ, văn bản cụ thể (ví dụ như giấy khám sức khoẻ, báo cáo, thống kê thiệt hại thiên tai của chính quyền,...).

Trường hợp giấy phép lái xe quá thời hạn sử dụng dưới 01 năm kể từ ngày hết hạn thì phải sát hạch lý thuyết theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 4 Thông tư này để cấp giấy phép lái xe.

Trường hợp giấy phép lái xe quá thời hạn sử dụng từ 01 năm trở lên kể từ ngày hết hạn thì phải sát hạch lý thuyết, thực hành lái xe trong hình và trên đường để cấp giấy phép lái xe theo quy định tại các khoản 1, 2, 3 Điều 4 Thông tư này.

Hồ sơ đề nghị sát hạch thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 16 Thông tư này;

- Người có giấy phép lái xe được quy định tại điểm a khoản này có nhu cầu ôn tập thì đăng ký với các cơ sở đào tạo lái xe hoặc trung tâm sát hạch lái xe để được hướng dẫn ôn tập;

- Trường hợp người có giấy phép lái xe được quy định tại điểm a khoản này sát hạch không đạt kết quả để được cấp giấy phép lái xe nếu có nhu cầu thì đăng ký với Phòng Cảnh sát giao thông để tham gia sát hạch lại.

Như vậy, tùy vào trường hợp, thời gian quá hạn sử dụng của giấy phép lái xe mà người có giấy phép lái xe có phải sát hạch lý thuyết và thực hành hay không.

Trường hợp phải sát hạch thì người có giấy phép lái xe quá hạn sử dụng cần có mặt tại Việt Nam và liên hệ các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền để thực hiện việc sát hạch.

Trường hợp giấy tờ hết hạn, người Việt Nam sống tại nước ngoài hoàn toàn có thể được cấp lại giấy phép lái xe và cấp mới thẻ căn cước. Ảnh: Al.

Về cấp đổi thẻ căn cước

Kể từ ngày 01-7-2024, việc cấp, đổi căn cước được thực hiện theo Luật Căn cước năm 2023. Theo đó, khi chứng minh nhân dân hết hạn thì sẽ không được cấp lại mà phải làm thủ tục cấp thẻ căn cước.

Theo quy định tại Điều 23 Luật Căn cước 2023, trình tự, thủ tục cấp thẻ căn cước bắt buộc phải có bước thu nhận thông tin nhân dạng và thông tin sinh trắc học gồm ảnh khuôn mặt, vân tay, mống mắt của người cần cấp thẻ căn cước. Quy trình này đòi hỏi sự có mặt của bạn tại cơ quan Công an có thẩm quyền để đảm bảo tính chính xác và an ninh dữ liệu.

Để cấp, đổi căn cước, công dân có thể liên hệ công an cấp xã nơi thường trú, nơi tạm trú (nếu chưa hết hạn) hoặc Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an cấp tỉnh.

Theo quy định tại Điều 21 Nghị định 70/2024/NĐ-CP của Chính phủ, công dân đến cơ quan quản lý căn cước đề nghị cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước, cung cấp thông tin gồm họ, chữ đệm và tên khai sinh, số định danh cá nhân, nơi cư trú để người tiếp nhận kiểm tra đối chiếu thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Trường hợp thông tin của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chưa có hoặc có sai sót thì người tiếp nhận thực hiện việc điều chỉnh thông tin trước khi đề nghị cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước.

Ngoài ra, công dân có thể mang theo hộ chiếu, CMND cũ,...