Góc nhìn của luật sư vụ chạy xe bán tải bóp còi inh ỏi trên bãi biển Tuy Hòa

Như PLO đã đưa tin, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phạm Ngọc Cường (44 tuổi; ngụ TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) để điều tra về tội gây rối trật tự công cộng.

Bị can Cường bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ 30 ngày 31-5, ông Cường lái ô tô bán tải biển số tỉnh Phú Yên, chạy dọc theo bãi biển theo hướng Bắc - Nam từ thôn Long Thủy, xã An Phú, TP Tuy Hòa đến đoạn gần Resort SaLa thuộc phường 7, TP Tuy Hòa thì chiếc xe bán tải bị ngập nước, lún trong cát, không thể di chuyển.

Ông Cường sau đó thuê xe cẩu để kéo lên.

Chiếc xe bán tải ông Cường lái chạy trên bãi biển Tuy Hòa hôm 31-5. Ảnh: MT

Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, sau khi sử dụng đào bánh lốp để kéo chiếc bán tải lên bờ biển, ông Cường tiếp tục lái ô tô chạy dọc bờ biển hướng ngược lại.

Tại cơ quan công an, ông Cường khai nhận đã điều khiển xe xuống bãi biển, vừa đi còn thực hiện bấm còi. Ông này cũng nhận thức hành vi của mình là sai trái, mong nhận được khoan hồng của pháp luật...

Trao đổi với PLO, luật sư Trần Văn Giới, Đoàn Luật sư TP.HCM cho biết hành vi được ghi nhận theo clip đang lan truyền trên mạng xã hội, có thể thấy ông Cường điều khiển xe xuống bãi biển (không phải đường giao thông) nơi sinh hoạt công cộng, cộng đồng, nhiều hoạt động vui chơi của người dân đang diễn ra. Việc này là sai quy định.

Xuất phát từ cái sai ban đầu này kéo theo những hành vi tiếp theo (chạy xe bấm còi dọc bãi biển), tuy nhiên cũng cần nhìn nhận một cách khách quan là khi di chuyển tại nơi đông người như bãi biển, trong trường hợp này tài xế phải bấm còi để cảnh báo những người xung quanh.

Khách thể của tội gây rối trật tự công cộng theo quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) là hoạt động ổn định, bình thường của xã hội được pháp luật bảo vệ.

Trong đó trật tự công cộng có thể là trật tự an ninh, trật tự an toàn xã hội và trật tự quản lý nhà nước. Trong trường hợp này, trật tự an toàn xã hội là hoạt động bình thường của xã hội không bị các tác nhân tác động tới làm xáo trộn, bất ổn định đã bị xâm phạm.

Theo quy định Điều 318 BLHS thì người nào phạm tội này gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội thì bị phạt tiền từ 5-50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm (khung hình phạt tại khoản 1).

Do vậy, không thể phủ nhận hành vi của ông Cường gây mất trật tự, ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của người dân, du khách, cơ sở kinh doanh, dịch vụ tại khu vực bãi biển TP Tuy Hòa.

"Tuy nhiên, khi xem xét, xử lý, các cơ quan tiến hành tố tụng cũng cần lưu tâm đến thái độ thành khẩn, ăn năn hối cải của nam tài xế này để có mức hình phạt vừa đủ sức răn đe nhưng cũng thể hiện chính sách khoan hồng pháp luật của Nhà nước", luật sư Trần Văn Giới nêu quan điểm.