Hà Nội lấy ý kiến hoàn thiện 6 dự thảo nghị quyết về phát triển khoa học, công nghệ 29/08/2025 19:20

(PLO)- Hà Nội đang tổ chức lấy ý kiến góp ý cho 6 dự thảo nghị quyết liên quan đến phát triển khoa học, công nghệ, đưa lĩnh vực này trở thành động lực then chốt cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

Ngày 29-8, UBND TP Hà Nội tổ chức hội thảo “Xây dựng các nghị quyết của HĐND TP phục vụ phát triển khoa học, công nghệ gắn với triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và Luật Thủ đô 2024”.

Sự kiện diễn ra tại trụ sở Thành ủy Hà Nội với sự tham dự của hơn 150 đại biểu là lãnh đạo các bộ, ngành trung ương, đại diện Thành ủy, HĐND, UBND, MTTQ TP cùng nhiều chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp công nghệ, quỹ đầu tư.

Hội thảo tập trung lấy ý kiến để hoàn thiện sáu dự thảo nghị quyết quan trọng mà HĐND TP dự kiến xem xét tại kỳ họp tháng 9-2025.

Cụ thể, nghị quyết về các chính sách đặc thù phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Hà Nội; Nghị quyết về cơ chế đầu tư, hỗ trợ phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo; Nghị quyết về hoạt động thử nghiệm có kiểm soát (sandbox).

Các đại biểu góp ý tại hội thảo “Xây dựng các nghị quyết của HĐND TP phục vụ phát triển khoa học, công nghệ gắn với triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và Luật Thủ đô 2024”.

Cùng đó là Nghị quyết thông qua đề án thành lập Sàn Giao dịch công nghệ Hà Nội; Nghị quyết phê duyệt đề án thí điểm thành lập Quỹ đầu tư mạo hiểm TP Hà Nội; Nghị quyết thông qua đề án thành lập Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội.

Theo UBND TP Hà Nội, đây là bước chuẩn bị quan trọng nhằm cụ thể hóa Luật Thủ đô 2024 và Nghị quyết 57-NQ/TW. Các nghị quyết sẽ mở ra cơ chế mới, đồng bộ và vượt trội để thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đồng thời khắc phục khoảng trống pháp lý, đơn giản hóa thủ tục, tạo điều kiện cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo.

Đáng chú ý, lần đầu tiên Hà Nội đưa vào quy định cơ chế lập dự toán cho nhiệm vụ khoa học - công nghệ cấp cơ sở, cơ chế khoán chi linh hoạt cùng chính sách thu hút nhân tài. Bên cạnh đó, sandbox được xem là chính sách đột phá, cho phép thử nghiệm sản phẩm, dịch vụ mới trong môi trường an toàn trước khi nhân rộng.

Việc thành lập Sàn Giao dịch công nghệ, Quỹ đầu tư mạo hiểm và Trung tâm đổi mới sáng tạo sẽ giúp Hà Nội hình thành hạ tầng hiện đại, tạo nguồn vốn linh hoạt và không gian hội tụ tri thức – công nghệ – tài chính. Nội dung này được kỳ vọng sẽ đưa Hà Nội trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu cả nước và khu vực.

Trong thời gian qua, các cơ quan chuyên môn của thành phố đã nhiều lần tổ chức hội thảo, lấy ý kiến chuyên gia, tham khảo kinh nghiệm quốc tế và công khai dự thảo trên Cổng thông tin điện tử để bảo đảm tính pháp lý, khả thi.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung góp ý về phạm vi điều chỉnh, tính đặc thù, cơ chế bảo đảm nguồn lực, trách nhiệm triển khai và giám sát thực hiện. Nhiều ý kiến khẳng định khi được thông qua, các nghị quyết sẽ tạo nền tảng chính sách đột phá, phát huy vai trò đầu tàu của Hà Nội trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững.