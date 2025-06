Hệ luỵ với Boeing, Air India sau vụ rơi máy bay 787 Dreamliner ở Ấn Độ

Trưa 12-6, chiếc máy bay Boeing 787 Dreamliner mang số hiệu AI171 của hãng hàng không Air India đã rơi không lâu sau khi cất cánh từ sân bay Ahmedabad (TP Ahmedabad, bang Gujarat, Ấn Độ) khiến 241 người thiệt mạng và chỉ 1 người sống sót.

Vụ tai nạn chắc chắn sẽ gây ra hậu quả đáng kể cho mẫu 787 Dreamliner và hãng máy bay Boeing, cũng như đối với hãng hàng không Air India và ngành hàng không Ấn Độ nói chung.

Boeing 787 Dreamliner được coi là mẫu máy bay dân dụng an toàn hàng đầu thế giới. Mẫu 787-8 trong vụ rơi máy bay ở Ấn Độ được Boeing giới thiệu là “máy bay thân rộng chở khách bán chạy nhất mọi thời đại”.

Do đó, vụ tai nạn ngày 12-6 là một cú đánh mạnh vào Boeing – hãng sản xuất máy bay vốn “đang cố gắng vượt qua loạt khủng hoảng”, theo tờ Le Monde.

Sau vụ rơi máy bay ở Ấn Độ, hãng Boeing đã bảy tỏ sự “thương tiếc sâu sắc” đối với các nạn nhân và tuyên bố đang liên hệ chặt chẽ với hãng hàng không Air India, sẵn sàng hỗ trợ điều tra và quá trình xử lý hậu quả.

Ngày 12-6, cổ phiếu của Boeing đã ngay lập tức giảm 5-7%, trong khi các đối tác cung cấp linh kiện cho Boeing cũng chịu “đánh giá tiêu cực” từ thị trường, theo tờ The Times.

Theo Mạng lưới An toàn hàng không (ASN), tính tới trước ngày 12-6, các máy bay Boeing 787 Dreamliner đã gặp phải 291 sự cố lớn nhỏ và bị đình chỉ bay 2 lần sau các sự cố và báo cáo về nguy cơ mất an toàn. Các sự cố đáng chú ý nhất là cháy pin lithium-ion, rò rỉ nhiên liệu, trục trặc hệ thống cabin áp suất, lỗi phần mềm,…

Vụ rơi máy bay ở Ấn Độ ngày 12-6 gợi nhớ lại cảnh báo từ một kỹ sư từng làm việc cho Boeing mà tờ The New York Times nêu năm 2024 về sự an toàn của mẫu Boeing 787 Dreamliner.

Kỹ sư này cảnh báo rằng việc cố định không đúng cách trong quá trình lắp ráp các bộ phận trên thân máy bay gây rủi ro về tuổi thọ và an toàn của các chiếc Boeing 787 Dreamliner.

Tuy nhiên, Boeing khi đó phủ nhận các nhận định này, tuyên bố rằng mẫu máy bay này vẫn an toàn. Cơ quan Hàng không liên bang Mỹ (FAA) cũng đánh giá vấn đề này không gây nguy hiểm cho an toàn bay, theo chuyên trang hàng không simpleflying.com.