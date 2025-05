Hình ảnh 15 đơn vị hành chính của tỉnh Long An trước khi sáp nhập với Tây Ninh 27/05/2025 12:23

(PLO)- Tỉnh Long An đang đứng trước bước ngoặt lớn khi dự kiến sáp nhập với Tây Ninh để hình thành tỉnh mới mang tên Tây Ninh và trung tâm hành chính - chính trị được đặt tại TP Tân An (Long An).

Theo Nghị quyết 60-NQ/TW, tỉnh Long An sẽ sáp nhập với tỉnh Tây Ninh, giữ tên là tỉnh Tây Ninh, trung tâm hành chính đặt tại tỉnh Long An. Tên mới của tỉnh sau khi sáp nhập sẽ là Tây Ninh. Trung tâm hành chính-chính trị của tỉnh mới sẽ đặt tại TP Tân An, tỉnh Long An.

Tại kỳ họp HĐND tỉnh Long An vào cuối tháng 4 đã thông qua Nghị quyết tán thành chủ trương thành lập tỉnh Tây Ninh trên cơ sở hợp nhất nguyên trạng toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Long An và tỉnh Tây Ninh. Tỉnh Tây Ninh sau khi thành lập có diện tích tự nhiên hơn 8.536 km2, quy mô dân số trên 3.254 triệu người.

TP Tân An sẽ là trung tâm hành chính - chính trị của tỉnh Tây Ninh mới. Ảnh: HUỲNH DU

Theo đó, sau sắp xếp giảm từ 186 xã, phường, thị trấn xuống còn 60 đơn vị hành chính xã, phường, định hướng về tên gọi và nơi đặt trung tâm chính trị - hành chính cấp xã phù hợp với quy định và các yếu tố về truyền thống, lịch sử, văn hóa, khả năng phát triển trong tương lai.

Hiện tỉnh Long An có 15 đơn vị hành chính trong đó 13 huyện, 1 thị xã, 1 thành phố.

Hình ảnh trung tâm hành chính của các huyện trước khi sáp nhập với tỉnh Tây Ninh.

TP Tân An thành lập năm 2009, diện tích khoảng 82 km². Dân số gần 147.500 người. Là trung tâm chính trị, hành chính, văn hóa, kinh tế của tỉnh gồm có 8 phường, 5 xã. Tân An nằm trên trục quốc lộ 1 và cao tốc TP.HCM – Trung Lương.

Thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An được thành lập vào năm 2013, có diện tích 204,36 km² và dân số 51.620 người. Thị xã bao gồm 3 phường và 5 xã. Nằm ở trung tâm vùng Đồng Tháp Mười, có cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp giáp Campuchia. Là trung tâm kinh tế - văn hóa của vùng biên giới.

Huyện Đức Hòa được thành lập vào năm 1913, có diện tích 425,11 km² và dân số 315.711 người. Huyện bao gồm 3 thị trấn và 17 xã. Là huyện công nghiệp phát triển mạnh, nằm giáp ranh với TP.HCM (huyện Hóc Môn, Củ Chi) và tỉnh Tây Ninh.

Huyện Bến Lức được thành lập vào năm 1957, có diện tích 287,86 km² và dân số 184.936 người. Huyện gồm thị trấn Bến Lức và 13 xã, có nhiều khu công nghiệp, nằm trên trục giao thông chính kết nối TP.HCM với các tỉnh miền Tây.

Huyện Cần Giuộc được thành lập vào năm 1864, có diện tích 215,1 km² và dân số 219.653 người. Huyện gồm có thị trấn Cần Giuộc và 14 xã. Gần TP.HCM, tốc độ đô thị hóa nhanh. Nông nghiệp đang chuyển đổi sang công nghiệp và dịch vụ.

Huyện Cần Đước được thành lập vào năm 1909, có diện tích 220,49 km² và dân số 195.604 người. Huyện gồm có thị trấn Cần Đước và 16 xã. Vùng đất có truyền thống văn hóa, cách mạng lâu đời. Gắn liền với các làng nghề và lịch sử kháng chiến và là huyện nằm trong hành lang kinh tế chiến lược phía Đông, thuộc vùng phát triển đô thị và công nghiệp của tỉnh.

Huyện Thủ Thừa được thành lập vào năm 1922, có diện tích 299,1 km² và dân số 99.320 người. Huyện gồm có thị trấn Thủ Thừa và 11 xã. Thủ Thừa có các khu công nghiệp đang hình thành; giáp TP Tân An và có tiềm năng phát triển đô thị.

Huyện Tân Trụ được thành lập vào năm 1952, có diện tích 106,36 km² và dân số 69.603 người. Huyện gồm có thị trấn Tân Trụ và 9 xã. Chủ yếu sản xuất nông nghiệp, có tiềm năng phát triển đô thị giáp ranh TP Tân An và huyện Bến Lức.

Huyện Châu Thành được thành lập vào năm 1922, có diện tích 155,24 km² và dân số 111.835 người. Huyện gồm thị trấn Tầm Vu và 12 xã. Huyện chủ yếu sản xuất nông nghiệp chiếm ưu thế, trong đó cây thanh long chủ lực.

Huyện Thạnh Hóa được thành lập vào năm 1989, có diện tích 467,86 km² và dân số 56.700 người. Huyện gồm thị trấn Thạnh Hóa và 10 xã. Là huyện của vùng Đồng Tháp Mười của tỉnh, có địa hình thấp trũng, hệ thống kênh rạch dày đặc, canh tác lúa nước và nuôi trồng thủy sản.

Huyện Tân Thạnh được thành lập vào năm 1980, có diện tích 422,85 km² và dân số 79.455 người. Huyện gồm có thị trấn Tân Thạnh và 12 xã. Thuộc vùng Đồng Tháp Mười, chuyên về trồng lúa, cây ăn trái và phát triển thủy lợi.

Huyện Mộc Hóa được thành lập 1917, đến năm 2013 tách ra chung từ thị xã Kiến Tường, có diện tích: Khoảng 299 km² và dân số 28.366 người. Huyện gồm có thị trấn Bình Phong Thạnh và 6 xã. Là huyện vùng Đồng Tháp Mười chủ yếu phát triển nông nghiệp, thủy sản và du lịch đồng quê.

Huyện Vĩnh Hưng được thành lập năm 1978, từ một phần đất phía Tây Bắc của huyện Mộc Hóa trước đây. Có diện tích trên 378 km² và dân số 52.612 người. Huyện gồm có thị trấn Vĩnh Hưng và 9 xã, nằm ở phía Tây Bắc của tỉnh, giáp Campuchia, sản xuất chủ yếu là nông nghiệp.

Huyện Tân Hưng được thành lập trên cơ sở tách ra từ huyện Vĩnh Hưng năm 1994, gồm có thị trấn Tân Hưng và 11 xã. Có diện tích trên 501 km² và 53.925 người. Huyện nằm ở vùng sâu Đồng Tháp Mười, sản xuất nông nghiệp, có hệ sinh thái ngập nước đặc trưng.