Công an tỉnh Long An chính thức hoạt động tại trụ sở mới 26/05/2025 20:08

(PLO)- Trụ sở Công an tỉnh Long An vừa hoàn thành và chính thức đưa vào hoạt động tại đường Hùng Vương, phường 6, TP Tân An.

Ngày 26-5, Công an tỉnh Long An thông báo đưa vào sử dụng trụ sở làm việc mới tại số 599, đường Hùng Vương, phường 6, TP Tân An, tỉnh Long An.

Công trình được khởi công từ năm 2022 với tổng mức đầu tư 413,5 tỉ đồng. Trụ sở mới có diện tích hơn 54.000 m2, gồm tòa nhà trung tâm cao 9 tầng nổi và 1 tầng bán hầm. Bên cạnh đó là các hạng mục như hội trường 500 chỗ ngồi, khu nhà làm việc - tiếp dân - tàng thư, nhà ở doanh trại, bếp tập thể và khu vực luyện tập võ thuật, thể dục thể thao.

Trụ sở mới của Công an tỉnh Long An ở đường Hùng Vương, phường 6, TP Tân An. Ảnh: HD

Trụ sở mới được xây dựng nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự và phục vụ người dân.

Theo Công an tỉnh Long An, việc đưa vào sử dụng công trình này góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động nghiệp vụ và điều kiện làm việc cho cán bộ, chiến sĩ.

Trước đó, trụ sở cũ của Công an tỉnh nằm tại số 76 Châu Văn Giác, phường 4, TP Tân An được xây dựng cách đây 45 năm. Qua thời gian, diện tích sàn không còn đáp ứng đủ yêu cầu về không gian làm việc.

Hiện nay, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) vẫn tiếp tục làm việc tại trụ sở cũ. Đồng thời, Công an tỉnh đang xem xét bố trí thêm một số đơn vị phù hợp tại địa điểm này.

Người dân có nhu cầu liên hệ trực tiếp trụ sở mới qua số điện thoại trực ban 0693.609174 hoặc 02723.829399.