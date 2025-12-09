Hồ chứa nước Sông Than bị nứt, thấm khi vừa khánh thành 09/12/2025 12:54

(PLO)- Hồ chứa nước Sông Than (tỉnh Khánh Hòa) đưa vào vận hành tạm từ cuối tháng 6-2025; tổ chức khánh thành vào tháng 9, đến cuối tháng 10 thì phát hiện thân đập chính của hồ bị thấm nước.

Ngày 9-12, ông Lê Xuân Toàn, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Khánh Hòa, cho biết đơn vị tư vấn thiết kế đang rà soát, đánh giá toàn diện dự án hồ chứa nước Sông Than (xã Anh Dũng) sau khi xảy ra sự cố nứt và thấm nước ở thân đập.

Mặt đập nứt, nước thấm phun thành dòng trong thân đập

Công trình hồ chứa nước Sông Than do ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Khánh Hòa làm chủ đầu tư. Dự án được khánh thành vào tháng 9-2025 để chào mừng Đại hội Đại biểu tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Hồ chứa nước Sông Than.

Theo đơn vị vận hành là Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận, hồ chứa nước Sông Than được tổ chức nghiệm thu có điều kiện và đưa vào vận hành tạm từ cuối tháng 6-2025. Đến cuối tháng tháng 10-2025, công ty phát hiện thân đập chính của hồ Sông Than bị thấm nước.

Công ty này ghi nhận tại hành lang thuộc thân đập chính xuất hiện rất nhiều dòng thấm nhỏ tại các khe thi công, khớp nối bê tông và tại vị trí tiếp giáp giữa bê tông và ống nhựa PVC thoát nước thân đập.

Nước chảy thành dòng tại các khe bê tông trong hành lang thân đập chính. Ảnh chụp màn hình

Trong đó, có năm vị trí có dòng chảy thành dòng. Cá biệt có vị trí dòng nước thấm chảy mạnh với với lưu lượng khoảng 0,3 lít/giây. Do đó, hàng lang thân đập luôn ẩm ướt, nước thu vào hàng lang thân đập rất lớn.

Khi các đơn vị thi công chưa hoàn thành việc khắc phục thấm thân đập thì đến đầu tháng 11-2025, đơn vị vận hành tiếp tục phát hiện hiện tượng nứt bê tông dọc mặt đập tại sáu vị trí với tổng chiều dài 92,4 m, bề rộng vết nứt từ 5 mm đến 40 mm.

Vết nứt trên mặt thân đập.

Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận đã đề nghị chủ đầu tư khẩn trương tổ chức kiểm tra, đánh giá các hiện tượng trên và xử lý kịp thời để đảm bảo an toàn cho công trình đập, hồ chứa nước Sông Than và vùng hạ du.

Đồng thời, công ty đề nghị chủ đầu tư đôn đốc các đơn vị thi công khẩn trương khắc phục một số tồn tại của công trình chưa được xử lý theo kiến nghị của công ty.

Hình ảnh nứt mặt thân đập hồ chứa nước Sông Than cũng được người dân đưa lên mạng xã hội.

Chủ đầu nói gì?

Trả lời PLO về việc thấm qua thân đập chảy thành dòng, ông Lê Xuân Toàn, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Khánh Hòa, cho biết hiện tượng trên là do nước thấm qua các khe bê tông.

Đơn vị thi công đã xử lý nước thấm tại các khe bê tông thân đập.

“Nước thấm qua các khe bê tông được đổ từng khối 2m. Hệ số thấm này quá nhỏ nên không ảnh hưởng công trình. Hiện đơn vị thi công đã khắc phục xong”, ông Lê Xuân Toàn nói.

Theo ông Lê Xuân Toàn, kết quả đo được tại các điểm thấm là 2,9 lít/giây là rất thấp. Chủ đầu tư xử lý bằng cách xử lý silicon và trích các điểm thấm. Đồng thời, yêu cầu đơn vị tư vấn thiết kế tính toán lại hệ số thấm để kết luận sự việc.

Còn đối với việc mặt đập bị nứt, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Khánh Hòa, cho biết việc xảy ra trên mặt bê tông hoàn thiện dày 6 cm. Lớp bê tông này có trong bản vẽ thiết kế.

Sau khi phát hiện các vết, chủ đầu tư phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xịt sơn để theo dõi sự phát triển của vết nứt. Sau khoảng 15 ngày, các vết nứt không phát triển nên chủ đầu tư đã tiến hành đào tại các vết nứt lên kiểm tra chất lượng bê tông, đất thân đập.

Chủ đầu tư kiểm tra vết nứt trên mặt thân đập.

Ông Lê Xuân Toàn cho biết qua kiểm tra, các vết nứt này không ảnh hưởng đến lớp bê tông cốt thép chính của thân đập. Đơn vị thi công đã thực hiện khắc phục các vết nứt trên.

“Qua kiểm tra, chúng tôi khẳng định các vết nứt không ảnh hưởng gì đến thân đập. Hiện, đơn vị tư vấn thiết kế đang đánh giá tổng thể toàn bộ dự án để báo cáo”, ông Lê Xuân Toàn, Phó Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng tỉnh Khánh Hòa, khẳng định.

Các vết nứt đã được xử lý.

Cũng theo ông Lê Xuân Toàn, dự án này vẫn đang còn trong thời gian bảo hành. Khu vực xuất hiện các vết nứt do Công ty CP Đầu tư Xây dựng Cường Thịnh Thi và Công ty CP Tư vấn và Xây lắp 368 thi công. Hiện, đơn vị thi công vẫn đang theo dõi hệ thống quan trắc của hồ chứa Sông Than.