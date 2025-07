Hoàn lưu mây bão số 3 đang bao phủ toàn bộ Đông Bắc Bộ 21/07/2025 12:35

Bão số 3 (bão Wipha) đang ở trên phía Bắc vịnh Bắc Bộ và hoàn lưu bão sẽ gây mưa cho Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ từ chiều nay, 21-7.

Thông tin mới nhất về diễn biến bão số 3, trưa 21-7, bà Nguyễn Thanh Bình, Dự báo viên chính, Phòng Dự báo số trị viễn thám, Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia (Cục Khí tượng thuỷ văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường), cho biết sáng sớm nay, từ bán đảo Lôi Châu, bão số 3 đã đi xuống Vịnh Bắc Bộ, tốc độ và cường độ của bão khi ở bán đảo Lôi Châu có xu hướng giảm và chậm lại.

Tuy nhiên, trong vài giờ gần đây, khi xuống Vịnh Bắc Bộ, bão xu hướng tăng tốc. Hiện tốc độ di chuyển của bão trung bình khoảng 15 km/h, theo hướng Tây Tây Bắc.

Bà Bình cho biết, cơn bão này có hoàn lưu mây bão khá rộng. Hiện nay, trên ảnh mây vệ tinh cho thấy đã bao phủ toàn bộ khu vực phía Đông Bắc Bộ và một bên mở rộng đến tận phía Đông của khu vực bán đảo Lôi Châu.

Dự báo vùng ảnh hưởng của bão số 3. Ảnh: VNDMS

“Dù hoàn lưu mây bão rộng như vậy, nhưng phần mây dày và mây đối lưu để gây mưa lại nằm ở phạm vi hẹp. Chính vì vậy, cư dân ở thủ đô Hà Nội và một số tỉnh đồng bằng thấy rằng hôm nay trời không có nắng, mây nhiều nhưng mưa ít” – bà Bình nói.

Tiếp tục phân tích, bà Bình cho hay khi bão xuống vịnh Bắc Bộ, tổ chức mây của bão sẽ ổn định lại và cường độ bão có thể tăng thêm. Dự báo trong những giờ tới, khi di chuyển sát vào khu vực ven biển nước ta, vùng mây đối lưu sẽ tiến đến gần hơn và mưa sẽ tăng lên.

Theo tính toán của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mưa sẽ tăng lên trong chiều tối nay và sẽ mưa nhiều nhất trong đêm nay cho đến sáng ngày mai, khi tâm bão tiến gần khu vực ven biển nước ta.

Lưu ý, ngoài mưa to ở khu vực Nam đồng bằng Bắc Bộ, khu vực Thanh Hóa, Nghệ An thì vùng mưa lớn nhất do bão gây ra sẽ nằm ở khu vực vùng núi Thanh Hóa, Nghệ An.

Bà Bình lưu ý thêm, lượng mưa cực đoan có thể gây ngập úng ở vùng trũng và đặc biệt là vùng núi, có thể gây lũ quét, sạt lở đất rất nghiêm trọng. Và đôi khi tình trạng sạt lở đất này không phải vào lúc mưa dữ dội nhất, mà thậm chí có thể xảy ra sau khi cơn bão đi qua, lúc này vẫn duy trì mưa, tuy không dữ dội.

Bà Nguyễn Thanh Bình, Dự báo viên chính, Phòng Dự báo số trị viễn thám, Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia thông tin về bão số 3.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, 12h trưa nay, tâm bão số 3 đang ở khoảng 21.1 độ Vĩ Bắc; 109.3 độ Kinh Đông, cách Quảng Ninh khoảng 140 km, cách Hải Phòng khoảng 280 km về phía Đông, cách Hưng Yên khoảng 300 km, cách Ninh Bình khoảng 330 km về phía Đông Đông Bắc.

Cường độ bão đang mạnh dần lên, hiện ở đầu cấp 10, giật cấp 12. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 15 km/h.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cũng cho biết, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu gây mưa đang hoạt động trên khu vực tỉnh Bắc Ninh có xu hướng di chuyển về khu vực nội thành thành phố Hà Nội.

Trong khoảng 30 phút đến 4 giờ tới, vùng mây dông này sẽ ảnh hưởng đến khu vực các phường Việt Hưng, Phúc Lợi, Bồ Đề, Long Biên, Vĩnh Hưng, Lĩnh Nam, Yên Sở, Hồng Hà, Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Hai Bà Trưng, Ba Đình, Tây Hồ, khu vực này có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Vùng mưa dông có thể mở rộng sang các phường Ngọc Hà, Giảng Võ, Ô Chợ Dừa, Văn Miếu... Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.