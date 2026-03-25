Hoãn phiên tòa xét xử 2 cựu cán bộ thiếu trách nhiệm trong vụ cháy làm chết 15 người 25/03/2026 15:00

(PLO)- Theo cáo buộc, 2 cựu cán bộ đã thiếu trách nhiệm khi thực hiện nhiệm vụ để dãy nhà trọ có nhiều vi phạm về an toàn phòng cháy chữa cháy, khi xảy ra vụ cháy đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản...

Ngày 25-3, theo kế hoạch, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Đỗ Tuấn Anh (SN 1985, cựu phó đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC&CNCH -Công an quận Cầu Giấy cũ, Hà Nội) và Lê Quang Hưng (SN 1996, cựu cán bộ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an quận Cầu Giấy cũ, Hà Nội) về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Tuy nhiên, luật sư của bị cáo đã có đơn xin hoãn phiên tòa vì trùng lịch bào chữa tại một phiên tòa khác.

Vì đây là phiên tòa mở lần đầu nên để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của bị cáo và những người liên quan, HĐXX đã chấp thuận đề nghị xin hoãn phiên tòa của luật sư. Ngày 9-4, phiên tòa sẽ được mở lại.

Vụ cháy thiêu rụi nhiều tài sản và làm 15 người tử vong. Ảnh: PLO

Theo cáo buộc, năm 2008, vợ chồng ông Nguyễn Kim Quyết và bà Nguyễn Thị Thảo xây dựng dãy phòng trọ 3 tầng (gồm 13 phòng) trên mảnh đất có diện tích 207m2 tại địa chỉ tại nhà số 1, ngách 43/98/31, phố Trung Kính, Hà Nội; đồng thời gia đình ông Quyết cũng sinh sống tại địa chỉ trên.

Ngoài ra, ông Quyết còn dùng khoảng 33m2 tại sân nhà để con trai ông Quyết dựng lán tạm làm dịch vụ sửa chữa xe máy điện và xe đạp điện. Phần sân chung còn lại, được sử dụng làm nơi để phương tiện xe máy, xe đạp điện cho người thuê trọ và các thành viên gia đình ông Quyết.

Năm 2010, dãy trọ đi vào hoạt động. Quá trình xây dựng và cho thuê trọ, vợ chồng ông Quyết không có giấy phép xây dựng nhà trọ và không đăng ký kinh doanh cho thuê trọ.

Khoảng 0h45 ngày 24-5-2024, do chập mạch điện trên đường dây điện của 1 xe máy điện trong lán sửa chữa xe, làm cháy lớp vỏ cách điện, sau đó cháy lan ra xung quanh và đám cháy bùng phát.

Thời điểm xảy ra cháy, nhà ông Quyết có 23 người sinh sống, trong đó có 7 người trong gia đình ông Quyết cùng 16 người thuê trọ đang ngủ trong các phòng trọ.

Khi gia đình ông Quyết và những người thuê trọ phát hiện đám cháy, đã hô hoán và tìm đường thoát. Nhưng đám cháy bùng phát lớn đã bao trùm toàn bộ các lối thoát nạn.

Ngay khi nhận tin báo cháy, lực lượng Cảnh sát PCCC&CHCN, Công an Hà Nội đã đến hiện trường vụ cháy, phá khóa cổng, tổ chức chữa cháy, đưa người bị nạn trong đám cháy ra ngoài.

Sau 10 phút chữa cháy, đám cháy cơ bản được khống chế, không để xảy ra cháy lan sang các hộ gia đình liền kề và đến khoảng 1h 26 phút cùng ngày, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn.

Hậu quả, 15 người tử vong (trong đó có 3 người nhà ông Quyết), 7 người bị thương và nhiều tài sản bị hư hỏng (16 xe máy và 13 xe đạp điện bị cháy cùng nhiều tài sản khác bị hư hỏng hoàn toàn) với trị giá thiệt hại là hơn 87 triệu đồng.

Cơ sở cho thuê trọ nhà ông Quyết thuộc diện quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy của Đội Cảnh sát PCCC&CHCN -Công an quận Cầu Giấy.

Thời điểm xảy ra vụ cháy, ông Lê Quang Hưng là cán bộ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH-Công an quận Cầu Giấy đã không thực hiện điều tra cơ bản đối với loại hình nhà trọ trên địa bàn phường Trung Hòa nói chung và cơ sở nhà ông Quyết nói riêng.

Bị cáo cũng không lập hồ sơ quản lý, không kiểm tra các vi phạm về phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở nhà ông Quyết.

Trong khi đó, ông Đỗ Tuấn Anh là Đội phó Đội Cảnh sát PCCC&CNCH -Công an quận Cầu Giấy đã không kiểm tra đôn đốc, chỉ đạo cán bộ chiến sỹ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH thực hiện nghiêm túc, đầy đủ việc rà soát, điều tra cơ bản, báo cáo và kiểm tra, xử lý theo quy định pháp luật đối với các cơ sở cho thuê trọ thuộc quyền quản lý của Công an quận.

Từ đó, để cơ sở nhà ông Quyết tồn tại có nhiều vi phạm về an toàn phòng cháy chữa cháy, không được xử lý kịp thời, triệt để dẫn đến xảy ra vụ cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản.

Sau khi vụ cháy xảy ra, ông Nguyễn Kim Quyết đã khắc phục hậu quả bồi thường cho 12 gia đình có người bị tử vong số tiền 880 triệu đồng; bồi thường cho 2 người bị thương 15 triệu đồng.

Các gia đình nạn nhân vụ cháy, đã đồng ý nhận số tiền trên của gia đình ông Quyết và không có đề nghị gì khác. Họ viết đơn xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự cho chủ nhà.

Sau khi vụ cháy xảy ra, ông Tuấn Anh và ông Hưng đã đến gia đình các nạn nhân để khắc phục hậu quả, bồi thường cho các gia đình có nạn nhân bị tử vong hoặc bị thương.

Tổng số tiền ông Tuấn Anh đã khắc phục hậu quả là 120 triệu đồng; ông Hưng khắc phục là 60 triệu đồng.