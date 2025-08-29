Hoạt động mua, bán vàng tại Hà Nội trong ngày vàng miếng SJC lập đỉnh 29/08/2025 16:41

(PLO)- Trong ngày giá vàng miếng SJC vượt 129 triệu đồng/lượng, chênh lệch giá vàng mua vào – bán ra có nơi lên đến 3 triệu đồng/lượng.

Cập nhật vào cuối giờ chiều nay, giá vàng miếng SJC tại Công ty SJC giao dịch ở mức 127,80 – 129,30 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua vào – bán ra 1,5 triệu đồng/lượng.

Khung cảnh mua vàng khá thưa thớt tại phố Trần Nhân Tông, nơi được nhiều người dân Hà Nội gọi là phố vàng. Ảnh: NGỌC DIỆP

Như vậy, so với đầu giờ sáng qua, giá vàng miếng SJC tăng 1,8 triệu ở chiều mua vào và 1,3 triệu đồng ở chiều bán ra.

Giá vàng nhẫn SJC giao dịch ở mức 121,00 – 123,50 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), giá vàng miếng Kim Bảo 999.9 giao dịch ở mức 120,70 – 123,60 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu 999.9 giao dịch ở mức 121,20 – 124,20 triệu đồng/lượng, tăng 1,2 triệu đồng ở chiều mua vào và 1,2 triệu ở chiều bán ra.

Chênh lệch mua vào – bán ra tại Bảo Tín Minh Châu lên đến 3 triệu đồng/lượng, cao nhất so với các doanh nghiệp vàng bạc đá quý khác. Việc chênh lệch giá vàng mua vào– bán ra cao đẩy khá nhiều rủi ro về phía người mua.

Khung cảnh bên trong một cửa hàng vàng lớn trên phố Trần Nhân Tông. Ảnh: NGỌC DIỆP

Khảo sát của phóng viên PLO vào chiều nay tại phố vàng Trần Nhân Tông trong ngày giá vàng miếng SJC lập đỉnh, số người đi mua vàng khá thưa thớt. Ở thời điểm khoảng 16 giờ, tại một cửa hàng vàng lớn trên phố này có khoảng 20 người đang chờ mua vàng.

Theo quy định của cửa hàng, mỗi người dân được mua 1 chỉ vàng và bắt buộc phải có căn cước công dân (CCCD). Tại các cửa hàng khác, lượng người đến mua bán vàng cũng rất thưa thớt.

Trong bối cảnh Nghị định 232 hứa hẹn mang lại nhiều thay đổi tích cực cho thị trường vàng, với câu hỏi khi nào có thể mua vàng, chuyên gia độc lập Trần Duy Phương cho rằng giá vàng trong khoảng thời gian từ nay đến cuối năm sẽ có điều chỉnh, có thể về mốc 3.100 hoặc 3.200USD/ounce, thời điểm giảm có thể rơi vào khoảng nửa đầu tháng 11.

Ông Phương lý giải có quá nhiều yếu tố kéo giá vàng thế giới giảm như tình hình địa chính trị đã ổn định hơn, đàm phán thương mại giữa Mỹ và các nước đối tác đang dần đi đến hồi kết.

Theo ông Phương, nhà đầu tư nên cân nhắc giải ngân tiền mua vàng khi giá vàng thế giới và trong nước chỉ còn chênh lệch khoảng 5 – 7 triệu đồng/lượng, đó là mức chênh lệch phù hợp.