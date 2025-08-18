Học sinh tỉnh Lâm Đồng sẽ tựu trường ngày 25-8 18/08/2025 13:14

(PLO)- Tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành chi tiết thời gian năm học 2025-2026, trong đó sẽ tựu trường vào thứ hai, ngày 25-8-2025.

Ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ký ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2025-2026 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh.

Học sinh các cấp (trừ mầm non) tỉnh Lâm Đồng sẽ tựu trường ngày 25-8.

Cụ thể, học sinh toàn tỉnh Lâm Đồng sẽ tựu trường vào thứ hai, ngày 25-8 (riêng giáo dục mầm non không tổ chức tựu trường) và toàn ngành giáo dục tổ chức khai giảng vào ngày 5-9.

Các trường kết thúc học kỳ I trước ngày 18-1-2026; hoàn thành chương trình học kỳ II và kết thúc năm học trước ngày 31-5-2026.

Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 30-6-2026, hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp trước ngày 31-7-2026.

Đối với thời gian tổ chức các kỳ thi: Thi tốt nghiệp THPT, các kỳ thi quốc gia khác được tổ chức theo quy định và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

Tổ chức thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 vào ngày 15-1-2026; thi tuyển sinh lớp 10 vào các ngày 1, 2 và 3-7-2026.

“Nguyên tắc xây dựng kế hoạch thời gian năm học của các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Điều 2 Quyết định số 2269/QĐ-BGDĐT ngày 11-8-2025 của Bộ GD&ĐT”, quyết định ban hành chi tiết thời gian năm học 2025-2026 các cấp của tỉnh Lâm Đồng lưu ý.