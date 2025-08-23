Hơn 300 người dân được khám miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức 23/08/2025 10:21

(PLO)- Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức khám miễn phí, tặng quà hơn 300 người dân khó khăn ở phường Tam Bình, đồng thời công bố logo mới sau khi đổi tên.

Sáng 23-8, tại khuôn viên Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức, TP.HCM, hàng loạt hoạt động an sinh xã hội đã được triển khai, mang lại niềm vui và sự sẻ chia cho nhiều bệnh nhân, người dân có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp bệnh viện công bố bộ nhận diện thương hiệu mới sau khi đổi tên.

Chuỗi hoạt động an sinh ý nghĩa

Trong khuôn khổ sự kiện, các đơn vị tài trợ đã trao tặng trang thiết bị y tế, xe lăn cho bệnh viện và nhiều phần quà trị giá 1 triệu đồng/phần cho bệnh nhân đang điều trị tại đây.

Người dân được khám bệnh miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức. Ảnh: DI LINH

Đặc biệt, chương trình khám bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho 300 người cao tuổi, hộ khó khăn tại phường Tam Bình đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ người dân.

Hoạt động này sẽ tiếp tục đến với 600 người dân khác tại phường Hiệp Bình và Thủ Đức vào tháng 9 và 11, với tổng kinh phí hơn 270 triệu đồng.

Bà Nguyễn Thị Hồng (62 tuổi, ngụ phường Tam Bình), cho biết bà rất vui khi được bác sĩ khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và nhận phần quà hỗ trợ.

“Với người lớn tuổi như tôi, chi phí thuốc men khá tốn kém. Hôm nay được quan tâm như vậy, tôi thấy ấm lòng”, bà chia sẻ.

Ông Lê Văn Minh (70 tuổi, cùng phường Tam Bình) cũng cho biết phần quà và thuốc men từ chương trình đã giúp ông giảm bớt gánh nặng sinh hoạt. “Không chỉ được khám sức khỏe, tôi còn nhận quà mang về. Đây là nguồn động viên lớn với người dân chúng tôi”, ông nói.

Nhiều hoạt động diễn ra dịp bệnh viện ra mắt bộ nhận diện mới. Ảnh: DI LINH

Ngoài ra, bệnh viện còn tổ chức chương trình “Bữa trưa hạnh phúc” trao 300 suất ăn dinh dưỡng cho bệnh nhân điều trị nội trú, cùng nhiều hoạt động gắn kết cộng đồng như cắt tóc miễn phí, trình diễn nghệ thuật tạo hình từ lá dừa và trò chơi dân gian.

Ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới

Cũng trong sự kiện này, Bệnh viện công bố bộ nhận diện thương hiệu mới sau khi UBND TP.HCM ban hành Quyết định số 517/QĐ-UBND ngày 7-8-2025 đổi tên Bệnh viện Thành phố Thủ Đức thành Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức.

Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức ra mắt bộ nhận diện thương hiệu. Ảnh: DI LINH

Theo Tiến sĩ, bác sĩ Vũ Trí Thanh - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức, việc thay đổi logo nằm trong lộ trình đồng bộ hóa hệ thống nhận diện sau khi đổi tên. Logo mới không chỉ đơn thuần là sự thay đổi hình ảnh mà còn thể hiện định hướng chiến lược: Hiện đại hóa dịch vụ, nâng cao năng lực chuyên môn và tăng cường gắn kết với cộng đồng.

Logo được thiết kế với hai tông màu chủ đạo xanh dương và đỏ – tượng trưng cho sự tin cậy và nhiệt huyết. Hình ảnh bàn tay nâng trái tim kết hợp nhịp tim điện tâm đồ truyền tải thông điệp: Bệnh viện luôn đặt người bệnh làm trung tâm, tận tâm chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Tiến sĩ, bác sĩ Vũ Trí Thanh - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: DI LINH

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức khẳng định việc thay đổi nhận diện không ảnh hưởng đến hoạt động khám chữa bệnh. Các quy trình, chất lượng dịch vụ và quyền lợi của người bệnh vẫn được đảm bảo ở mức cao nhất.

Bên cạnh đó, bệnh viện sẽ tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, mở rộng chuyên khoa và ứng dụng công nghệ mới nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân.

“Logo mới là minh chứng cho quyết tâm đổi mới của chúng tôi, không chỉ về hình ảnh mà còn về chất lượng và trách nhiệm đối với người dân. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để xứng đáng với niềm tin của cộng đồng”, bác sĩ Vũ Trí Thanh nhấn mạnh.