Hơn 46.000 ca sốt xuất huyết trong 1 tháng, nhiều bệnh truyền nhiễm tiếp tục tăng 29/11/2025 15:05

(PLO)- Tháng 11-2025, cả nước ghi nhận hơn 46.000 ca sốt xuất huyết và gần 20.000 ca tay chân miệng.

Báo cáo công tác tháng 11-2025 của Bộ Y tế cho thấy tình hình dịch bệnh truyền nhiễm trên cả nước tiếp tục diễn biến phức tạp, trong đó nhiều bệnh phổ biến như sốt xuất huyết, tay chân miệng và cúm mùa ghi nhận số ca mắc cao, gây áp lực lên hệ thống y tế dự phòng tại nhiều địa phương.

Từ ngày 18-10 đến 17-11, cả nước ghi nhận 46.098 trường hợp mắc sốt xuất huyết và 8 ca tử vong. Tính từ 14-12-2024 đến nay, tổng số ca mắc đã lên tới 156.601, tăng hơn 36% so với cùng kỳ năm 2024; trong khi số tử vong là 31 ca, tăng 5 trường hợp.

Bệnh tay chân miệng trong tháng ghi nhận 19.922 trường hợp mắc và 1 ca tử vong. Tích luỹ từ ngày 14-12-2024 đến nay, cả nước có 78.460 trường hợp mắc, 1 trường hợp tử vong. So với cùng kỳ năm 2024, số ca mắc tăng 15,6%.

Trong khi đó, bệnh cúm mùa ghi nhận 123.879 trường hợp mắc và 3 ca tử vong từ đầu năm 2025 đến nay, với số ca tăng từ đầu tháng 9-2025. So với cùng kỳ năm 2024, số mắc giảm 57,6% và số tử vong giảm trường hợp.

Tháng 11-2025, cả nước ghi nhận hơn 46.000 ca sốt xuất huyết và gần 20.000 ca tay chân miệng. Ảnh minh hoạ: TT

Một số bệnh khác như viêm não virus, viêm màng não do não mô cầu và sốt rét có sự biến động đáng kể so với cùng kỳ năm 2024. Viêm não virus ghi nhận 34 ca mắc trong tháng, tích luỹ từ cuối 2024 đến nay là 340 ca, giảm hơn 36% so với năm trước.

Bệnh do não mô cầu lại tăng với 11 ca mắc trong tháng và 95 ca trong vòng 11 tháng qua, cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm 2024.

COVID-19 ghi nhận 21 ca trong tháng. Từ 14-12-2024 đến nay cả nước có hơn 15.100 ca mắc, trong đó TP.HCM đã ghi nhận 3 trường hợp tử vong là người cao tuổi, có bệnh nền. Bộ Y tế vẫn yêu cầu các địa phương giám sát chặt biến thể và tình hình nhập cảnh tại cửa khẩu nhằm hạn chế nguy cơ xâm nhập và lây lan nhanh trong cộng đồng.

Trước diễn biến của các bệnh truyền nhiễm, Bộ Y tế cho biết trong tháng 12 sẽ tập trung vào các nhiệm vụ tăng cường giám sát dịch bệnh, nhất là các ổ dịch có nguy cơ lan rộng.

Bộ tiếp tục phối hợp với hệ thống y tế địa phương triển khai chiến dịch bổ sung vitamin A và thuốc tẩy giun cho trẻ em trong cả nước nhằm nâng sức đề kháng nhóm trẻ nhỏ, vốn là nhóm dễ bị tác động bởi các bệnh theo mùa.

Cùng với đó, Bộ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để trình Quốc hội dự án Luật Phòng bệnh - văn bản pháp lý quan trọng định hướng cho hoạt động phòng chống dịch trong những năm tới.

Tình hình dịch bệnh được dự báo vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, nhất là tại các tỉnh có thời tiết biến động mạnh và khu vực tập trung đông dân cư. Đặc biệt, thời điểm chuyển mùa thu - đông cùng hoạt động đi lại, sự kiện đông người dịp cuối năm làm tăng nguy cơ lây lan các bệnh truyền nhiễm, bệnh hô hấp.

Bộ Y tế khuyến cáo các địa phương tiếp tục duy trì vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, chủ động truyền thông phòng chống dịch và tạo điều kiện để người dân tiếp cận sớm dịch vụ y tế khi có dấu hiệu bất thường.