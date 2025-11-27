Bệnh tay chân miệng tăng trở lại: Trường mầm non khẩn trương phòng ngừa 27/11/2025 15:32

(PLO)- Bệnh tay chân miệng tại TP.HCM có xu hướng tăng. Các trường mầm non triển khai nhiều biện pháp phòng dịch, tăng cường phối hợp với phụ huynh nhằm phát hiện sớm ca bệnh.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), từ ngày 10 đến 16-11, thành phố ghi nhận 1.542 ca mắc, tăng 30,2% so với trung bình 4 tuần trước.

Phụ huynh được cảnh báo về bệnh tay chân miệng

Nhận thông báo về bệnh tay chân miệng từ Trường Mầm non Sơn ca 5, phường Trung Mỹ Tây, chị Thanh Tú khá lo lắng cho sức khoẻ của con. Chị thường xuyên nhắc nhở con rửa tay và vệ sinh sạch sẽ đồ chơi.

Thông báo của trường nêu rõ: Hiện nay, tình hình dịch bệnh tay chân miệng đang gia tăng. Do đó, giáo viên và nhân viên cần tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng bệnh theo khuyến cáo của ngành y tế. Phụ huynh cần theo dõi trẻ trước khi cho con đến lớp. Nếu con có các biểu hiện sốt, nổi các nốt trong miệng, lưỡi, lòng bàn tay, lòng bàn chân, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để thăm khám và chẩn đoán.

Học sinh Trường Mầm non Mai Vàng, phường An Hội Đông rửa tay trước khi ăn xế. Ảnh: NQ

Trong công tác tuyên truyền dịch bệnh, giáo viên chủ nhiệm giữ vai trò then chốt.

Cô Hà Thị Anh Đào, giáo viên lớp lá, Trường Mầm non Mai Vàng, phường An Hội Đông, cho hay bản thân tích cực phối hợp chặt chẽ với phụ huynh qua nhóm Zalo của lớp.

Nội dung tập trung vào hướng dẫn rửa tay đúng cách, chăm sóc dinh dưỡng và giúp phụ huynh nhận biết các triệu chứng ban đầu của dịch bệnh. Sự trao đổi trực tiếp này giúp nhà trường và phụ huynh phối hợp đưa con đi khám, đảm bảo phát hiện và chăm sóc kịp thời.

Siết chặt quy trình sàng lọc và khử khuẩn

Tại các trường mầm non, công tác phòng ngừa dịch bệnh đang được thực hiện chủ động thông qua việc siết chặt quy trình sàng lọc và vệ sinh môi trường.

Bà Nguyễn Thị Kim Hoàn, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Mai Vàng, cho hay trường tuyên truyền đầy đủ cho phụ huynh về dịch bệnh và sàng lọc kỹ lưỡng trẻ ngay từ giờ đón.

Việc vệ sinh khử khuẩn cũng được thực hiện định kỳ. Theo đó, cuối tuần khử khuẩn đồ dùng, đồ chơi bằng dung dịch và phơi nắng còn hàng ngày lau chùi, vệ sinh và xịt chống muỗi. Trường hợp phát hiện ca bệnh, trường áp dụng quy trình xử lý cách ly trẻ ngay, thông báo phụ huynh đón về, đồng thời di chuyển các bé còn lại sang lớp khác để tiến hành tổng vệ sinh khử khuẩn toàn bộ lớp học, đồ dùng và khu vực vui chơi.

Cô trò Trường Mầm non Anh Đào, phường Gò Vấp đọc thông tin về bệnh tay chân miệng. Ảnh: NQ

Bà Nguyễn Thị Phú Châu, Hiệu trưởng Trường Mầm non Anh Đào, phường Gò Vấp đánh giá mầm non là môi trường dễ lây lan các bệnh truyền nhiễm. Vì thế, trường đã thiết lập hệ thống phòng ngừa toàn diện.

Trường chú trọng quy trình sàng lọc sức khỏe đầu giờ. Do đó, giáo viên sẽ kiểm tra kỹ tay chân trẻ và vận động phụ huynh cho con về nhà theo dõi nếu phát hiện dấu hiệu nghi vấn. Việc duy trì thói quen rửa tay bằng xà phòng được coi là tối quan trọng, được quy định bắt buộc cho trẻ thực hiện ngay khi vào lớp.

Bà Phạm Bảo Hạnh, Hiệu trưởng Trường Mầm non Tân Phong, phường Tân Hưng, cũng cho biết công tác sàng lọc và phát hiện sớm được đặt lên hàng đầu.

"Giáo viên có nhiệm vụ kiểm tra kỹ lưỡng trẻ mỗi ngày trước khi vào lớp. Do bệnh có biểu hiện phức tạp (chỉ sốt, lở loét, hoặc nổi bóng nước), giáo viên được yêu cầu không bỏ qua bất kỳ dấu hiệu nào và khuyên phụ huynh đưa trẻ đi khám ngay nếu nghi ngờ" - bà Hạnh nêu.