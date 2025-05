Hú hồn HA Gia Lai đi sau về trước 24/05/2025 14:04

Nếu giành chiến thắng đối thủ cạnh tranh SHB Đà Nẵng, đội bóng phố núi sẽ sớm giành quyền trụ hạng trước 2 vòng đấu, trong sự xuất hiện của cựu HLV Park Hang-seo trên khán đài như tiếp thêm động lực không nhỏ cho đội bóng phố núi. Tuy nhiên, mọi tính toán đã không thể thành hiện thực khi đối thủ là SHB Đà Nẵng – một đội bóng đang vùng vẫy để thoát khỏi nhóm nguy hiểm – đã chơi một trận cực kỳ quả cảm.

Thực tế, HA Gia Lai đã thi đấu không tệ, thậm chí kiểm soát phần lớn thế trận và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm. Nhưng hàng công thiếu sắc sảo đã khiến họ phải trả giá. Trong khi đó, thầy trò HLV Lê Đức Tuấn bên phía SHB Đà Nẵng tiếp cận trận đấu với thái độ quyết liệt, phòng ngự kỷ luật và tận dụng tối đa cơ hội phản công.

Đội khách hai lần vươn lên dẫn trước nhờ những pha lập công của Nguyễn Minh Quang và Phan Văn Long. Tuy nhiên, người giữ lại điểm số cho HA Gia Lai là đội trưởng Trần Minh Vương, với cú đánh đầu và siêu phẩm đá phạt đẳng cấp ở cuối hiệp hai. Sau trận đấu, Minh Vương không giấu nổi tiếc nuối khi đội nhà không thể giành trọn 3 điểm, nhưng vẫn khẳng định tinh thần thi đấu quyết tâm của cả tập thể.

Đội trưởng Minh Vương đã lập cú đúp cho HA Gia Lai để giữ lại 1 điểm ở sân Pleiku. Ảnh: CCT.

Cần biết thêm đội trưởng Minh Vương sau nhiều năm “dành cả thanh xuân để trụ hạng” cùng đội bóng phố núi sẽ chia tay HA Gia Lai sau mùa giải này. Trước đó, tiền vệ này từng muốn rời đi giữa mùa giải nhưng bầu Đức đã nhắn nhủ: “Con cố gắng ở lại giúp đội hết mùa này, rồi sau đó muốn đi đâu thì đi”.

Cú đúp của Minh Vương giúp HA Gia Lai có được 28 điểm sau 24 vòng đấu, tạm thời tạo khoảng cách an toàn 7 điểm so với SHB Đà Nẵng đang xếp áp chót với 21 điểm. Dù chưa thể an tâm tuyệt đối, nhưng HA Gia Lai đã chính thức thoát khỏi nguy cơ rớt hạng trực tiếp. Mùa giải chỉ còn lại 2 vòng đấu và họ vẫn nắm trong tay quyền tự quyết. Trong khi đó, SHB Đà Nẵng vẫn cần ít nhất một chiến thắng và trông chờ các đối thủ khác sẩy chân để có thể vươn lên vị trí đá play off.

Ở một diễn biến khác, trận đấu giữa CLB TP.HCM và B. Bình Dương trên sân Thống Nhất cũng rất đáng chú ý khi cả hai đều là những cái tên trong vùng nguy hiểm. Chung cuộc, B. Bình Dương đã có chiến thắng quan trọng 2-0, chấm dứt chuỗi trận không thắng kéo dài và vươn lên với 29 điểm – gần như chắc chắn trụ hạng.

Hải Huy sớm có bàn thắng giúp B. Bình Dương chiếm lợi thế lớn về tinh thần và chung cuộc qua mặt đội chủ sân Thống Nhất 2-0. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Bàn thắng của Hải Huy và pha lập công của Hoài Phong không chỉ giúp đội bóng đất Thủ giải tỏa áp lực mà còn đẩy CLB TP.HCM vào thế khó. Với chỉ 25 điểm trong tay, TP.HCM sẽ phải căng sức trong 2 trận còn lại nếu không muốn rơi vào vị trí đá play off hoặc tệ hơn là rớt hạng.

Cùng thời điểm, tại sân Hàng Đẫy, trận hòa 2-2 giữa Viettel và Hải Phòng không tạo nhiều biến động về mặt thứ hạng. Viettel vẫn đứng thứ 3 với 38 điểm, còn Hải Phòng tiếp tục yên vị ở vị trí thứ 6 với 32 điểm. Dù không còn mục tiêu quá lớn về thứ hạng, cả hai đội vẫn thể hiện tinh thần thi đấu chuyên nghiệp, góp phần làm nên một trận cầu hấp dẫn với nhiều pha lập công đẹp mắt.

Viettel và Hải Phòng chia điểm với kết quả 2-2 trên sân Hàng Đẫy. Ảnh: CCT.

Có thể thấy, cục diện nhóm cuối bảng hiện vẫn chưa ngã ngũ, và bất kỳ kết quả nào trong hai vòng đấu còn lại cũng có thể xoay chuyển số phận các đội bóng. Trong cuộc đua này, những sai lầm dù nhỏ nhất cũng phải trả giá đắt. Điều đó đồng nghĩa với việc, từ HA Gia Lai đến Đà Nẵng, TP.HCM hay Bình Định đều phải vào sân với tinh thần của những trận chung kết.

Không ai muốn là người rơi lại phía sau khi cuộc chơi kết thúc, và khán giả chắc chắn sẽ được chứng kiến những trận cầu nghẹt thở cho đến khi tiếng còi mãn cuộc cuối cùng vang lên.