Huế: 12 người mắc liên cầu lợn, 1 người tử vong trong gần 2 tuần 07/07/2025 14:58

Ngày 7-7, Sở Y tế TP Huế cho biết từ cuối tháng 6 đến nay, TP ghi nhận tổng cộng 12 ca mắc liên cầu lợn, 1 ca trong số đó đã không qua khỏi.

Từ cuối tháng 6 đến nay, TP Huế đã ghi nhận 12 trường hợp mắc bệnh liên cầu lợn, trong đó 1 ca tử vong.

Trưa 2-7, ông BVC (50 tuổi, ngụ phường Thuận Hóa) vào Bệnh viện Trung ương Huế trong tình trạng sốc nhiễm khuẩn nghiêm trọng và tử vong sau đó.

Kết quả xét nghiệm cho thấy ông C dương tính với vi khuẩn Streptococcus suis (liên cầu khuẩn lợn).

Theo điều tra dịch tễ ban đầu, gia đình ông C và các hộ dân xung quanh không nuôi lợn. Trong vòng 2 tuần qua, khu vực này cũng không ghi nhận trường hợp lợn mắc bệnh. Những người tiếp xúc gần với bệnh nhân hiện chưa có bất kỳ biểu hiện liên quan nào đến bệnh.

Ngoài ca tử vong nêu trên, Sở Y tế TP Huế cho biết còn 11 bệnh nhân khác cũng được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế do mắc liên cầu lợn.

Các ca bệnh này phân bố rải rác ở nhiều phường: Thuận Hóa (3 ca), Dương Nỗ (2 ca), An Cựu (1 ca), Thuận An (1 ca), Thủy Xuân (1 ca), Kim Long (1 ca), Phú Xuân (1 ca) và Hương An (1 ca).

Qua điều tra, các ca bệnh xuất hiện riêng lẻ, nguồn lây nhiễm vẫn chưa được xác định rõ. Chỉ duy nhất một trường hợp có liên quan trực tiếp đến hoạt động chế biến thịt lợn.

Trước tình hình gia tăng số ca mắc liên cầu lợn, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Huế phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để điều tra, xác minh lại tất cả các ca bệnh đã nhập viện và có kết quả xét nghiệm dương tính.

Đồng thời, các trung tâm y tế, trạm y tế trên địa bàn cũng được yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về các dấu hiệu nhận biết bệnh, biện pháp theo dõi, điều trị và phòng ngừa.