Kẻ trộm trái châu ở Lăng Ông Bà Chiểu bị phạt 7,5 năm tù

(PLO)- Bị cáo trộm trái châu ở Lăng Ông Bà Chiểu (quận Bình Thạnh, TP.HCM) bị phạt 7 năm 6 tháng tù, người mua bị phạt 7 năm tù về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Hôm nay (6-1), TAND quận Bình Thạnh, TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án mất trộm trái châu ở Lăng Tả quân Lê Văn Duyệt (người dân hay gọi là Lăng Ông Bà Chiểu, quận Bình Thạnh).

HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Văn Thọ 7 năm 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản, Trần Hiền Sĩ 7 năm tù về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo cáo trạng, ngày 29-8-2020, Thọ mang theo ba lô vải, dây thừng đã chuẩn bị sẵn đến lăng lấy trộm được bộ quả châu bằng gốm sứ, giấu phía sau trạm chờ xe buýt (cạnh cổng lăng).

Sau đó, Thọ lấy xe gắn máy rồi ngồi uống nước phía đối diện chờ một thời gian mới lấy lại châu, bắt xe về nhà tại thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cất giấu.

Ngày 29-8-2020, Thọ liên hệ với Trần Hiền Sĩ, gửi hình ảnh bộ quả châu và chào bán với giá 11,5 triệu đồng. Sĩ thấy bộ quả châu đẹp và có giá trị cao nên đồng ý mua với giá 13 triệu đồng.

Đến ngày 4-9-2020, Sĩ xem trên Facebook thấy có bài viết công an quận Bình Thạnh đang truy tìm bộ quả châu tại Lăng ông Lê Văn Duyệt bị mất trộm có đặc điểm giống với bộ mình đã mua nên nhắn tin cho Thọ. Sau khi biết bộ quả châu mình mua là đồ trộm cắp, Sĩ vẫn giữ lại và đem đi sửa những chỗ vỡ, nứt.

Qua truy xét, CQĐT đã mời Thọ và Sĩ về làm việc. Tại CQĐT, cả hai đã khai nhận hành vi phạm tội.

Theo biên bản thẩm định giá trị hiện vật thì số châu bị mất trộm tại di tích kiến trúc – nghệ thuật quốc gia lăng có giá khoảng 350 triệu đồng.

Vì vậy, VKS truy tố Thọ về tội trộm cắp tài sản theo điểm a, khoản 3 Điều 173 BLHS 2015. Sĩ bị truy tố về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có theo điểm a, khoản 3, Điều 323 BLHS 2015.

Đối với người sửa bộ quả châu do không biết đây là tài sản trộm cắp mà có nên không có cơ sở để xử lý.

Tại tòa, Thọ khai rằng trong một lần đi xe khách tới TP.HCM bị cáo đã nhìn thấy trái châu nên nảy sinh ý định ăn trộm. Bị cáo cho rằng những cổ vật này được phép mua bán nhưng phải là “đồ sạch”, không phải do trộm cắp.

Còn Sĩ khai lý do khi biết công an đăng thông tin tìm trái châu nhưng không nộp lại là do thiếu hiểu biết pháp luật, suy nghĩ còn nông cạn...

Sau khi nghị án, HĐXX nhận định tại tòa các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội. Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm, cố ý xâm phạm đến quyền sở hữu hợp pháp về tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, gây hoang mang, lo lắng trong nhân dân...

Tuy nhiên, HĐXX cũng xem xét đến các tình tiết giảm nhẹ của hai bị cáo như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tài sản đã thu hồi trả lại cho bị hại, các bị cáo phạm tội lần đầu, nhân thân tốt, chưa có tiền án tiền sự, là lao động chính trong gia đình.

Từ đó, HĐXX đã tuyên án như trên.

