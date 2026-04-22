Kháng cáo của chủ doanh nghiệp đưa hối lộ cho cựu thứ trưởng 22/04/2026 09:22

(PLO)- Nhận mức án 14 năm tù về các tội đưa hối lộ, vi phạm quy định về đấu thầu, kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, ông chủ Công ty Hoàng Dân kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

TAND TP Hà Nội đã nhận được đơn kháng cáo của 3 trong số 23 bị cáo trong vụ án Đưa, nhận hối lộ và vi phạm quy định về đấu thầu xảy ra tại Bộ NN&PTNT (cũ) cùng một số đơn vị liên quan.

Theo đó, bị cáo Nguyễn Văn Dân (Giám đốc Công ty Hoàng Dân) kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Ngoài ông Dân, các ông Trần Văn Lăng và Vũ Đình Thịnh (cựu Phó Giám đốc Công ty Hoàng Dân) cũng có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Riêng bị cáo Thịnh còn đề nghị tòa án cấp phúc thẩm xem lại phần trách nhiệm dân sự đối với mình.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Hoàng Huy

Trước đó, trong các ngày từ 30-3 đến ngày 7-4, TAND TP. Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm.

Theo bản án sơ thẩm, vụ án liên quan 5 gói thầu tại 4 dự án thủy lợi, gồm gói thầu số 13 và 17 dự án hồ Krông Pách Thượng, tỉnh Đắk Lắk; gói thầu số 36 dự án hồ Bản Mồng, tỉnh Nghệ An; gói thầu số 21 dự án hồ Bản Lải, tỉnh Lạng Sơn; và gói thầu số 17 dự án hồ Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình. Các gói thầu này do Ban 1, 2, 4 và 8 thuộc Bộ NN&PTNN (cũ) làm chủ đầu tư.

Trong quá trình tham gia đấu thầu, trúng thầu và thi công, bị cáo Nguyễn Văn Dân đã lợi dụng quan hệ quen biết với một số lãnh đạo thuộc Bộ NN&PTNN (cũ), trong đó có cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng và cựu quyền cục trưởng Trần Tố Nghị, để nhờ giới thiệu, tác động đến lãnh đạo các ban quản lý dự án.

Bị cáo Dân đã thỏa thuận chi tiền phần trăm cho một số cá nhân là lãnh đạo, từ đó để những người này chỉ đạo cấp dưới cung cấp tài liệu, dự toán đã được phê duyệt của các gói thầu cho Công ty Hoàng Dân lập hồ sơ đề xuất tài chính, tạo điều kiện cho doanh nghiệp này cùng các nhà thầu liên danh tham gia đấu thầu, trúng 5 gói thầu. Hành vi của các bị cáo bị cáo buộc gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 250 tỉ đồng.

Ngoài sai phạm đấu thầu, trong quá trình thi công và kinh doanh, bị cáo Nguyễn Văn Dân còn chỉ đạo Bùi Cao Nguyên và Vũ Thị Kim Liên thành lập 7 công ty con trong hệ sinh thái, lập và sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán.

Trong đó, một hệ thống ghi số liệu thực chi để quản lý nội bộ; hệ thống còn lại ghi số liệu trên phần mềm FAST đã chỉnh sửa nhằm hợp thức hóa các khoản chi để kê khai, báo cáo thuế. Hành vi này bị xác định vi phạm Luật Kế toán năm 2015, gây thiệt hại tài sản Nhà nước gần 100 tỉ đồng.

Bị cáo Nguyễn Văn Dân bị xử phạt mức án 2 năm tù về tội “Đưa hối lộ”, 9 năm tù về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, 3 năm tù về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Tổng hợp hình phạt chung đối với cả 3 tội, bị cáo Dân phải chịu mức án chung là 14 năm tù.

Cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng bị xử phạt 4 năm tù về tội nhận hối lộ. Ông Thắng đã nhận hối lộ số tiền 200.000 USD (tương đương hơn 4,5 tỉ đồng) từ bị cáo Nguyễn Văn Dân (Giám đốc Công ty Hoàng Dân).

Các bị cáo còn lại bị xử phạt các mức án từ 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 7 năm tù về các tội: “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.