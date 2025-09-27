Khởi công, động thổ 7 dự án nhà ở xã hội trên toàn tỉnh Đồng Nai 27/09/2025 14:04

(PLO)- Trong buổi sáng có 7 dự án nhà ở xã hội khởi công xây dựng chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ngày 27-9, UBND tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng các nhà đầu tư tổ chức Lễ động thổ, khởi công 7 dự án nhà ở xã hội trên toàn tỉnh chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Các dự án dự án nhà ở xã hội gồm: Khu nhà ở xã hội ChC1 và ChC2 tại phường Phước Tân, nhà ở xã hội tại phường Tam Hiệp, khu chung cư nhà ở xã hội tại khu đất 2,1ha xã Phước An, khu chung cư nhà ở xã hội tại khu đất 3,7ha tại xã Phước An, nhà ở xã hội tại khu đất 3,5ha tại xã Trảng Bom; nhà ở xã hội tại khu đất 2,85ha phường Hố Nai và Dự án Khu nhà ở xã hội tại phường Tân Triều.

Lãnh đạo UBND tỉnh, Sở ngành tỉnh Đồng Nai cùng nhà đầu tư bấm nút khởi động dự án nhà ở xã hội phường Tam Hiệp. Ảnh: VŨ HỘI.

Các dự án có quy mô lớn được triển khai cũng đánh dấu bước tiến quan trọng trong công tác phát triển kết cấu hạ tầng và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân trên địa bàn tỉnh. Sự kiện cũng góp phần tuyên truyền, lan tỏa những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai nói riêng và cả nước nói chung.

Dự án nhà ở xã hội tại phường Tam Hiệp là dự án nằm trung tâm của tỉnh Đồng Nai, dự án được xây dựng trên khu đất có diện tích khoảng 6.400m2với toà nhà 19 tầng hơn 520 căn hộ, hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, không gian cảnh quan cây xanh, công trình phụ trợ và dịch vụ thương mại hiện đại.

Tiến độ thực hiện các mục tiêu hoàn thành dự án đi vào hoạt động vào đầu năm 2028 với tổng vốn đầu tư dự kiến của dự án khoảng gần 650 tỉ đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Kim Long cho biết tại buổi lễ. Ảnh: VŨ HỘI.

Phát biểu tại buổi lễ khởi động dự án nhà ở xã hội tại phường Tam Hiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Kim Long cho biết, việc đầu tư xây dựng 520 căn hộ đóng góp thiết thực vào kế hoạch phát triển 10.000 căn nhà ở công nhân, nhà ở xã hội theo Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đến năm 2025.

“Điều này thể hiện rõ sự đồng hành, trách nhiệm xã hội của cộng đồng, doanh nghiệp cùng chính quyền trong việc chăm lo đời sống nhân dân”, ông Nguyễn Kim Long nhấn mạnh.