Cổ đông đòi ‘lật đổ’ chủ tịch, Coteccons nói gì?

Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (Coteccons) là đơn vị xây dựng hàng đầu Việt Nam được thành lập vào năm 2004 với vốn điều lệ ban đầu là 15.2 tỷ đồng. Chỉ sau 15 năm hình thành và phát triển, Công ty đã có sự phát triển vô cùng mạnh mẽ khi 10 năm liên tiếp đứng đầu khối doanh nghiệp tư nhân ngành xây dựng (theo VNR500), tốc độ tăng trưởng doanh thu & lợi nhuận bình quân hàng năm luôn trên 40%, vốn điều lệ Công ty hiện nay đạt mức 792.55 tỷ đồng (gấp 52 lần so với thời điểm ban đầu). Coteccons đã trở thành tổng thầu của những dự án lớn, phức tạp vì luôn đem lại lợi ích cao nhất cho chủ đầu tư. Điển hình như: The Landmark 81 (toà nhà cao nhất Việt Nam và top 10 thế giới tại thời điểm thi công), nhà xưởng sản xuất ô tô Vinfast (hoàn thành chỉ sau 8.5 tháng), dự án Nam Hội An (giá trị hơn 7,000 tỷ đồng)... Coteccons là một trong số ít doanh nghiệp luôn trả cổ tức bằng tiền mặt ở mức cao (30%-50%), mang lại lợi ích to lớn cho cổ đông. Bên cạnh kết quả kinh doanh ấn tượng, Coteccons còn là một doanh nghiệp có trách nhiệm với xã hội khi nhiều năm liền lọt top 50 công ty đóng thuế nhiều nhất Việt Nam, nộp hàng ngàn tỷ đồng cho ngân sách quốc gia. Coteccons đã và đang góp phần ổn định đời sống kinh tế xã hội khi tạo công ăn việc làm cho hơn 30,000 công nhân.