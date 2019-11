Ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương chiều 4-11 đã tiếp ông Silmon Miller, Phó Chủ tịch phụ trách chính sách công khu vực châu Á-Thái Bình Dương và ông Benjamin Joe, Phó Chủ tịch phụ trách thị trường Đông Nam Á và các thị trường mới nổi của Tập đoàn Facebook.



Khẳng định Tập đoàn Facebook sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trên các lĩnh vực liên quan đến phát triển hệ sinh thái số, ông Silmon Miller cho biết: “Hiện Facebook đang triển khai một số các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp tại Việt Nam như hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hỗ trợ nữ doanh nghiệp và cộng đồng startups Việt Nam”.

Nhân dịp này, lãnh đạo Tập đoàn Facebook cũng thông tin đã chính thức mở rộng sản xuất sang Việt Nam, với sản phẩm là kính thực tế ảo Oculus Rift S thế hệ mới và đang tích cực tìm kiếm các đối tác để sản xuất các sản phẩm khác nữa tại Việt Nam.

Đây là bước tiến quan trọng trong cam kết đầu tư của Tập đoàn Facebook tại thị trường Việt Nam và là một phần của nỗ lực đa dạng hóa các cơ sở sản xuất trong chuỗi cung ứng toàn cầu của Tập đoàn Facebook.

Hoan nghênh quan điểm của Tập đoàn Facebook đóng góp vào xây dựng hệ sinh thái số ở Việt Nam và đánh giá cao việc Facebook lựa chọn Việt Nam là địa điểm sản xuất thiết bị Oculus thế hệ mới, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình khẳng định: “Việt Nam luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài trong đó có Tập đoàn Facebook hoạt động và kinh doanh thuận lợi tại Việt Nam”.

Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình cũng đề nghị, Facebook thường xuyên trao đổi và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Việt Nam, gỡ bỏ các thông tin xấu độc, ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm an ninh, an toàn và bảo vệ thông tin cá nhân người dùng. Qua đó góp phần bảo đảm an ninh mạng và không gian mạng lành mạnh, cùng đóng góp vào sự phát triển của Việt Nam và cũng tạo cơ hội để Tập đoàn Facebook tiếp tục phát triển tại thị trường Việt Nam.

Cùng ngày, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình tiếp đoàn cán bộ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).