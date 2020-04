Nóng: Bộ Công Thương phản pháo Bộ Tài chính về xuất khẩu gạo

Bộ Công Thương không tiếp thu ý kiến của Bộ Tài chính Ngày 16-4, Bộ Tài chính đã có báo cáo gửi Thủ tướng về xuất khẩu gạo. Bộ Tài chính cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Công Thương đã làm việc với các đơn vị, trong đó có thành viên là Bộ Tài chính. Tuy nhiên, thời gian cuộc họp chỉ có 1/2 ngày nên chưa thể đánh giá được tổng thể nguồn cung và tình hình xuất khẩu gạo theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng. Bộ Tài chính sau đó đã có hai lần tham gia ý kiến với Bộ Công Thương bằng hai công văn khác nhau. Trong đó, Bộ Tài chính có đề nghị tiếp tục cho xuất khẩu gạo đối với gạo nếp, gạo đồ, gạo hữu cơ, gạo thơm; tạm dừng xuất khẩu loại gạo tẻ thường đến hết ngày 15-6 để đảm bảo mua đủ gạo dự trữ quốc gia. Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp đã được phê duyệt kết quả trúng thầu và thông báo kết quả trúng thầu nhưng có văn bản từ chối ký hợp đồng hoặc không đến ký hợp đồng với số lượng 160.300 tấn. Do vậy, Bộ Tài chính đề nghị chỉ cho phép xuất khẩu gạo đối với những doanh nghiệp đã trúng thầu với các cục Dự trữ nhà nước khu vực và phải ký hợp đồng giao hàng xong… Bộ Tài chính cũng nêu rõ theo phương án điều hành nêu trong dự thảo của Bộ Công Thương cho thấy doanh nghiệp rất bị động trong quyết định phương án kinh doanh, thậm chí phải đền bù hợp đồng do không còn số lượng được xuất. Do vậy, Bộ Tài chính đề xuất hai phương án. Thứ nhất, giao Hiệp hội Lương thực Việt Nam phân bổ chỉ tiêu xuất khẩu giữa các doanh nghiệp có sự giám sát của Bộ Công Thương. Thứ hai, giao Bộ Công Thương phân bổ hạn ngạch xuất khẩu gạo trong điều kiện dịch bệnh COVID-19. “Tuy nhiên, các ý kiến nêu trên không được Bộ Công Thương tiếp thu” – Bộ Tài chính nêu.