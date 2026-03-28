Ký ức Đà Lạt được đánh thức bằng hội họa và âm nhạc 28/03/2026 21:22

(PLO)- Triển lãm Giấc mộng Hồng hoàng mở ra không gian nghệ thuật đầy xúc động, nơi hội họa hòa quyện cùng âm nhạc K’ho để đánh thức những ký ức sâu thẳm về vùng đất Đà Lạt.

Ngày 28-3, tại Memories+84, (phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) đã khai mạc triển lãm Giấc mộng Hồng hoàng.

Triển lãm không chỉ giới thiệu 43 tác phẩm hội họa mà còn mở ra không gian nghệ thuật giàu cảm xúc. Tại đây, ký ức Đà Lạt được tái hiện qua trải nghiệm sống và sáng tạo của các họa sĩ.

Điểm đặc biệt của triển lãm nằm ở tính “đồng thời”. Trong cùng một khoảng thời gian, 5 nghệ sĩ đã mở ra năm thế giới thị giác khác biệt. Sự cộng hưởng này tạo nên trường năng lượng chung, nơi các thực hành cá nhân giao thoa và soi chiếu lẫn nhau.

Các nghệ sĩ chia sẻ tại triển lãm. Ảnh: TT

Triển lãm được dẫn dắt như một trải nghiệm cảm xúc có chủ ý. Bên tác phẩm Lời ru của họa sĩ Trần Thế Vĩnh, giọng hát của ca sĩ Út khiến không gian lắng lại. Ca khúc của nhạc sĩ người K’ho (Lạch) Krajan Dick kể câu chuyện chia ly giản dị, trở thành sợi dây kết nối người xem với tác phẩm.

Âm nhạc lúc này trở thành một phần của cấu trúc cảm nhận. Khi tiếng hát hòa vào lớp màu, ký ức được đánh thức bằng cảm giác thay vì lý trí. Người xem không chỉ hiểu mà thực sự chạm vào tác phẩm.

Ở một không gian khác, câu chuyện về loài chim Sềm Kring – biểu tượng thiêng của rừng già Tây Nguyên – được kể lại. Sự vắng bóng của loài chim này gợi lên mất mát sinh thái và mở ra khoảng trống tinh thần. Từ đó, người xem đối diện với những câu hỏi về các giá trị đang dần rời xa đời sống.

Từ âm thanh đến hình ảnh, “giấc mộng” trở thành trạng thái cảm xúc, một mong cầu bền bỉ về sự trở lại của những giá trị từng tạo nên chiều sâu đời sống. Triển lãm trở thành không gian nơi ký ức được kích hoạt và nghệ thuật chạm tới cuộc sống.

Tác phẩm của Nguyễn Đăng Chân. Ảnh: TT.

Toàn bộ triển lãm là kết tinh của mô hình lưu trú sáng tác chiều sâu. Các nghệ sĩ đã tiếp xúc với Đà Lạt từ tu viện, cộng đồng bản địa đến những chuyến đi rừng và lịch sử cộng cư. Những trải nghiệm này tích tụ cảm xúc, tạo chiều sâu cho thực hành hội họa.

Trong xưởng vẽ, các họa sĩ làm việc với đất, than, dấu vết thực vật. Những vật chất gắn với tự nhiên mang theo dấu tích thời gian được chuyển hóa trực tiếp vào tranh.

Họa sĩ Nguyễn An sử dụng than và đất như lớp ký ức của lửa và rừng. Trương Thế Linh xem chất liệu như “ký hiệu sống” về sự tồn tại và tan rã. Trần Thế Vĩnh biến Đà Lạt thành trạng thái nội tâm qua lớp màu. Trần Kiến Quốc tiếp cận theo hướng kiến tạo lớp như cách thiên nhiên hình thành. Trong khi đó, Nguyễn Đăng Chân ghi lại vẻ đẹp thiên nhiên bằng cảm xúc nguyên bản.

Năm hướng tiếp cận cùng khởi nguồn từ trải nghiệm sống chung. Khi đặt cạnh nhau, 43 tác phẩm tạo thành dòng chảy đa thanh về Đà Lạt, nơi ký ức thiên nhiên và suy tư về con người cùng hiện diện.

Đông đảo khách tham quan tại triển lãm “Giấc mộng Hồng hoàng”. Ảnh: TT

Ông Nguyễn Cao Cường, đại diện Memories+84 Gallery cho biết đơn vị đã có hơn 12 năm hoạt động tại Đà Lạt. Thời gian tới, đơn vị tiếp tục kết nối nghệ sĩ trong và ngoài nước, hướng đến xây dựng Đà Lạt thành không gian nghệ thuật đa dạng.

Dự án Giấc mộng Hồng hoàng cũng đặt mục tiêu bảo tồn giá trị văn hóa bản địa. Tên gọi triển lãm gắn với hình tượng chim Hồng hoàng (Sềm Kring) – biểu tượng văn hóa Tây Nguyên, mở ra hành trình khám phá chiều sâu vùng đất qua nghệ thuật.

Triển lãm không dừng lại ở sự kiện mỹ thuật mà trở thành điểm chạm nơi nghệ thuật, ký ức và con người gặp nhau.