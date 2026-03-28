TP.HCM: Triển lãm ảnh 50 năm xây dựng và phát triển Thanh niên xung phong 28/03/2026 12:37

(PLO)- Triển lãm ảnh tái hiện 50 năm hình thành và phát triển của lực lượng Thanh niên xung phong TP.HCM với nhiều dấu ấn vẻ vang.

Ngày 28-3, tại Công viên Chi Lăng, Lực lượng Thanh niên xung phong (TNXP) TP.HCM phối hợp với Sở VH&TT TP.HCM đã khai mạc triển lãm ảnh với chủ đề “Tự hào thanh niên xung phong TP.HCM - 50 năm xây dựng và phát triển”.

Triển lãm nhân kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố Hồ Chí Minh (28-3-1976 - 28-3-2026).

Chia sẻ tại buổi lễ, ông Triệu Đỗ Hồng Phước, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP.HCM, cho biết triển lãm ảnh nhằm tái hiện chặng đường 50 năm hình thành, phát triển với nhiều dấu ấn vẻ vang; những đóng góp quan trọng của lực lượng TNXP trong công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ TP.

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM (áo dài xanh) cùng ông Triệu Đỗ Hồng Phước, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP.HCM (thứ 2, từ phải sang) và các đại biểu tham quan triển lãm. Ảnh: HẢI NHI

Thông qua các hình ảnh tư liệu, triển lãm không chỉ giới thiệu những kết quả nổi bật trong quá khứ mà còn phản ánh các nhiệm vụ đang được lực lượng TNXP triển khai vì sự bình yên, phát triển của TP.HCM.

Qua đó, giúp người dân hiểu rõ hơn về truyền thống, vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của lực lượng, đồng thời tăng cường sự đồng hành, phối hợp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Các đại biểu tham quan tại triển lãm ảnh. Ảnh: HẢI NHI

Trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, lực lượng TNXP TP.HCM không ngừng thích ứng với yêu cầu thực tiễn, hoàn thành hiệu quả các nhiệm vụ do Thành ủy, UBND TP giao, từ công tác cai nghiện ma túy, bảo trợ xã hội đến các hoạt động công ích, dịch vụ công ích và nhiệm vụ đột xuất, cấp bách vì cộng đồng.

Ông Phước nhấn mạnh trong thời gian tới, lực lượng tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, năng động, sáng tạo, chủ động nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách phù hợp, góp phần xây dựng TP.HCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, lực lượng TNXP TP.HCM đã hai lần được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, khẳng định vai trò lực lượng xung kích trên nhiều lĩnh vực, đóng góp tích cực vào sự phát triển của TP.

Được biết, triển lãm trưng bày 85 ảnh, diễn ra từ nay đến ngày 20-4-2026.

Sáng cùng ngày, đoàn đại biểu lực lượng TNXP TP.HCM do ông Triệu Đỗ Hồng Phước làm trưởng đoàn đã dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, tri ân các thế hệ thanh niên xung phong đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đoàn đại biểu lực lượng TNXP TP.HCM dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: BTC