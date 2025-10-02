Lái ôtô đi trộm chó: Phương tiện này có bị tịch thu? 02/10/2025 11:57

(PLO)- Trong vụ lái xe ôtô đi trộm chó, theo chuyên gia, cần xác định chiếc xe ôtô này có phải vật chứng vụ án hay không để tịch thu sung quỹ nhà nước.

Tối 1-10, một tài khoản mạng xã hội đăng tải đoạn video clip ghi lại cảnh nhóm người lái xe ôtô trộm chó, thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Đoạn video clip (xin xem bên dưới) được camera ghi lại vào khoảng 21 giờ 49 phút vào ngày 29-9-2025, một chiếc ô tô màu trắng di chuyển trên đoạn đường vắng đến trước một căn nhà ở xã Thạnh Phú, tỉnh Vĩnh Long, người trong xe có dùng dụng cụ (nghi là súng điện) làm con chó trước căn nhà gục xuống.

Ngay sau khi dừng xe, một người đàn ông ngồi ghế phụ bước xuống, nhanh chóng ôm con chó rồi leo lên xe tẩu thoát. Toàn bộ sự việc chỉ diễn ra chưa đầy 30 giây và đã được camera ghi lại.

Từ đây, nhiều tình huống pháp lý được bạn đọc đặt ra như: những người trộm chó có thể bị xử lý ra sao? Xe ô tô có bị tịch thu không?

Nhóm người lái xe ôtô đi trộm chó. Ảnh cắt từ clip

Trộm chó bị xử lý ra sao?

Theo luật sư Đặng Thị Thúy Huyền (Đoàn luật sư TP.HCM), động vật là một trong những loại tài sản theo quy định tại Điều 105 BLDS.

Tại Điểm a Khoản 1 và Điểm a Khoản 3 Điều 15 Nghị định 144/2021 quy định phạt tiền 2-3 triệu đồng đối với hành vi trộm cắp tài sản, xâm nhập vào khu vực nhà ở, kho bãi hoặc địa điểm khác thuộc quản lý của người khác nhằm mục đích trộm cắp, chiếm đoạt tài sản...

Hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

Tuy nhiên, nếu giá trị của con chó được định giá trên 2 triệu hoặc dưới 2 triệu nhưng hành vi của các đối tượng thỏa mãn các yếu tố quy định tại Điều 173 BLHS như đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm... chưa được xóa án tích mà còn vi phạm; gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội... các đối tượng có thể bị khởi tố hình sự với tội danh trộm cắp tài sản.

Theo đó, hành vi này có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Trong trường hợp phạm tội có tổ chức, tính chất chuyên nghiệp, dùng thủ đoạn xảo quyệt... có thể bị phạt tù 2-7 năm.

Trao đổi với PV qua điện thoại, chủ của chú chó bị bắt trộm trong video cho biết: Sau khi sự việc xảy ra, gia đình bà đã báo công an và công an cho biết sẽ xuống làm việc.

Xe ô tô có bị tịch thu?

Về vấn đề dùng ô tô đi trộm chó, theo ThS Nguyễn Đức Hiếu, Đại học Quốc tế, ĐHQG TP.HCM, Điều 47 BLHS và Điều 106 BLTTHS quy định vật chứng là công cụ, phương tiện được sử dụng vào việc phạm tội, nếu thuộc sở hữu của người phạm tội, thì phải bị tịch thu, sung vào ngân sách nhà nước. Trường hợp tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của người khác mà chủ sở hữu không biết việc bị sử dụng để phạm tội thì phải được trả lại.

Trường hợp xe ôtô thuộc sở hữu hoặc do các đối tượng phạm tội trực tiếp quản lý, sử dụng (mua, nhận chuyển nhượng bằng hợp đồng ủy quyền, hoặc đứng tên), tòa án có căn cứ để tịch thu, sung công quỹ nhà nước.

Ngược lại, nếu ô tô chỉ là tài sản mượn, thuê hoặc do người phạm tội chiếm đoạt để sử dụng và chủ sở hữu hợp pháp chứng minh được mình không biết, không liên quan đến hành vi phạm tội, thì phương tiện sẽ phải trả lại cho chủ sở hữu ngay tình.

Như vậy, trong đa số trường hợp trộm chó có tổ chức, khi các đối tượng dùng chính xe của mình làm công cụ phạm tội, chiếc ô tô hoàn toàn có thể bị tịch thu như một biện pháp tư pháp bắt buộc. Điều này nhằm vừa xử lý công cụ phạm tội, vừa có tính răn đe, phòng ngừa chung, đặc biệt là hành vi này đang bị xã hội rất bức xúc và lên án.

Ths Hiếu cho biết thêm, thực tiễn xét xử đã khẳng định nguyên tắc này. Cụ thể, tại bản án sơ thẩm ngày 2-4-2021 của TAND huyện Long Thành, Đồng Nai (nay là TAND khu vực 2 - Đồng Nai) đã tuyên các bị cáo Bùi Thị T, Nguyễn Văn K, Phạm Văn L và Mai Thị H sử dụng xe ô tô làm phương tiện đi cướp tài sản.

Mặc dù xe được mua thông qua hợp đồng ủy quyền, chưa sang tên, nhưng tòa xác định bị cáo có đủ quyền chiếm hữu, sử dụng và định đoạt, nên tuyên tịch thu sung công quỹ nhà nước.

Tương tự, tại bản án sơ thẩm ngày 16-3-2022 của TAND huyện Kim Sơn Ninh Bình (nay là TAND khu vực 4 - Ninh Bình) đã tuyên phạt bị cáo NDT 12 tháng tù và bị cáo NDD (con trai bị cáo T) 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Theo nội dung vụ án, do là người sử dụng trái phép chất ma túy và cần tiền tiêu xài cá nhân, T rủ D lấy xe máy chở nhau đi trộm 3 con chó để bán lấy tiền. Theo kết luận định giá, 3 con chó tổng khối lượng 44 kg có giá trị hơn 3,8 triệu đồng.

Ngoài tuyên mức hình phạt, HĐXX đã căn cứ Điều 106 BLTTHS và Điều 47 của BLHS để xử lý vật chứng. Đối với xe máy mà hai bị cáo dùng làm phương tiện trộm chó, bị cáo T là người đang trực tiếp quản lý xe và giữ giấy tờ xe. Chiếc xe do bị cáo sử dụng làm công cụ phương tiện phạm tội nên cần tịch thu sung ngân sách nhà nước.

Theo Ths Hiếu, qua các trường hợp này, có thể thấy, nguyên tắc chung là mọi phương tiện, công cụ thuộc quyền sở hữu hoặc chiếm hữu thực tế của người phạm tội nếu được sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội đều có thể bị tịch thu, trừ khi chứng minh được tài sản đó thuộc chủ sở hữu ngay tình, không liên quan đến hành vi phạm tội.

Áp dụng vào tình huống thực tế "sử dụng ô tô để đi trộm chó", trong trường hợp có thể khẳng định rằng chiếc xe ô tô này chính là phương tiện phạm tội theo quy định tại Điều 89 BLTTHS và Điều 106 BLTTHS, sẽ tịch thu sung quỹ nhà nước theo quy định.