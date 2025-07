Lâm Đồng đề nghị thu hồi nhiều loại thuốc, mỹ phẩm kém chất lượng, giả mạo 22/07/2025 18:09

Ngày 22-7, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng có văn bản gửi Trung tâm Kiểm nghiệm dược phẩm – mỹ phẩm tỉnh Lâm Đồng; Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Bình Thuận, phòng Văn hoá – xã hội các phường, xã, đặc khu, các cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc, mỹ phẩm trên địa bàn tỉnh.

Sản phẩm “Xi Chuan Qi” do Hongkong Wisdom Medical Factory sản xuất, nghi ngờ kém chất lượng/giả mạo từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Theo đó, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng đề nghị các đơn vị liên quan thu hồi, tiêu hủy sản phẩm Vitamin E Mosturising Cream Enriched with Sunflowers Oil, trên nhãn ghi: Product of Thailand; nhãn in trên lọ sản phẩm bằng tiếng nước ngoài và không có nhãn phụ bằng tiếng Việt, không có thông tin cơ sở chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường. Lý do thu hồi: sản phẩm không đạt chất lượng và không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Văn bản còn cho biết, Cục Quản lý y dược cổ truyền cũng có thông báo không buôn bán, sử dụng sản phẩm “Xi Chuan Qi” (thuốc điều trị xương khớp) do Hongkong Wisdom Medical Factory sản xuất, nghi ngờ kém chất lượng/giả mạo từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Thu hồi bắt buộc toàn bộ các lô thuốc Femancia; dạng bào chế viên nang cứng do Công ty Cổ phần Dược phẩm Me Di Sun, địa chỉ: Phường Hòa Lợi, TP.HCM sản xuất ở tất cả cơ sở kinh doanh dược, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và người sử dụng.

Đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn tỉnh đối với Kem chống nắng Vitamin C, do cơ sở chịu trách nhiệm và phân phối sản phẩm ra thị trường: Công ty TNHH SX và TM Athena Việt Nam, địa chỉ: Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Sở Y tế Lâm Đồng đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn tỉnh đối với Kem chống nắng Vitamin C.

Kem chống nắng Sun Cream; cơ sở chịu trách nhiệm và phân phối sản phẩm ra thị trường: Công ty TNHH Mỹ phẩm Lovis, Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Lý do thu hồi: Mẫu sản phẩm mỹ phẩm được giám định tại Viện khoa học hình sự Bộ Công an với chỉ số SPF (chỉ số chống nắng) đạt mức dưới 70% so với công bố ghi trên bao bì và được Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Phú Thọ kết luận là “hàng giả”.

Theo Sở Y tế Lâm Đồng, kem chống nắng Sun Cream đã được Công an kết luận là hàng giả.

Nước rửa tay SA.AD tinh chất dâu tây (SA.AD Liquid Hand SoapStrawberry) - Chai 500ml; tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty cổ phần tập đoàn Goldpoint, địa chỉ: Hoàng Mai, Hà Nội; nhà sản xuất: Touch One Co., Ltd, Thái Lan. Lý do thu hồi: Mẫu kiểm nghiệm chứa Methylparaben, Ethylparaben và Propylparaben không có trong thành phần công thức sản phẩm đã được cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Các cơ sở kinh doanh bán buôn, bán lẻ thuốc, mỹ phẩm trên địa bàn tỉnh ngưng ngay việc kinh doanh, sử dụng sản phẩm mỹ phẩm nêu trên; thu hồi, trả về nhà phân phối và gửi báo cáo thu hồi về Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng trước ngày 26-7-2025 (nếu có).

Trung tâm Kiểm nghiệm dược phẩm - mỹ phẩm Lâm Đồng, Bình Thuận tăng cường công tác lấy mẫu kiểm nghiệm và giám sát chất lượng mỹ phẩm trên địa bàn, đặc biệt rà soát sản phẩm mỹ phẩm nêu trên.

Phòng Kiểm tra- pháp chế phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc, mỹ phẩm trên địa bàn tỉnh, xử lý nghiêm theo thẩm quyền các trường hợp vi phạm hoặc chuyển cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật; thu hồi và tiêu hủy trên toàn tỉnh đối với 4 lô sản phẩm dầu mù u Thái Dương, do tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty TNHH dược phẩm Đại Hưng (TP.HCM).

Sở Y tế yêu cầu thu hồi và tiêu hủy 4 lô sản phẩm dầu mù u Thái Dương.

Lý do thu hồi sản phẩm không rõ nguồn gốc, không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu thể tích. Các cơ sở kinh doanh bán buôn, bán lẻ thuốc, mỹ phẩm trên địa bàn tỉnh ngưng ngay việc kinh doanh, sử dụng sản phẩm mỹ phẩm nêu trên; thu hồi, trả về nhà phân phối và gửi báo cáo về Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng trước ngày 31-7 (nếu có).