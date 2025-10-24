Lâm Đồng hỗ trợ Cà Mau truy vết các con tàu 'ma' bất hợp pháp trên biển 24/10/2025 09:10

Ngày 24-10, UBND tỉnh Lâm Đồng xác nhận tỉnh đã có công văn giao Sở Nông nghiệp và Môi trường hỗ trợ tổ công tác của tỉnh Cà Mau truy vết các con tàu "ma" trên biển để thực hiện nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định (IUU).

Con tàu "ma" BTh-95055 bị Cảnh sát biển bắt giữ trên vùng biển Tây Nam năm 2023. Ảnh CSB.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp các sở, ngành, đơn vị liên quan hỗ trợ tổ công tác của tỉnh Cà Mau trong quá trình truy vết, xác minh, làm rõ thông tin các tàu cá đang hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, ngày 17-10, UBND tỉnh Cà Mau có công văn hỏa tốc đề nghị UBND các tỉnh, TP hỗ trợ truy vết chủ tàu, tàu cá nguy cơ cao không còn hoạt động trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Theo UBND tỉnh Cà Mau, nhằm tăng cường công tác quản lý, xử lý đối với các tàu cá có nguy cơ cao vi phạm IUU, tỉnh Cà Mau thành lập ba tổ công tác do lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Công an tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng làm tổ trưởng.

Các tổ công tác này có nhiệm vụ truy vết, xác minh, làm rõ thông tin các tàu cá của tỉnh Cà Mau đang hoạt động ngoài địa bàn tỉnh, đặc biệt các trường hợp tàu cá mua bán chưa làm thủ tục sang tên, đổi chủ theo quy định hoặc chủ tàu đã chuyển nơi cư trú (thường gọi là các “tàu ma”).

“Để các tổ công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ, UBND tỉnh Cà Mau đề nghị UBND các tỉnh, TP quan tâm, chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Công an tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng, các đơn vị, địa phương có liên quan phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ công tác của tỉnh Cà Mau trong quá trình đến làm việc.