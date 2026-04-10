Lâm Đồng: 'Trải thảm đỏ' mời phó, trưởng phòng cấp tỉnh về xã, phường 10/04/2026 17:30

(PLO)- Tỉnh Lâm Đồng đề nghị các cơ quan cấp tỉnh rà soát cán bộ là phó, trưởng phòng có nguyện vọng công tác ở xã, phường và đăng ký về Ban Tổ chức Tỉnh ủy trước 14-4.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lâm Đồng vừa có công văn gửi các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh, Đảng ủy UBND tỉnh về việc đăng ký nhu cầu cán bộ, công chức về công tác tại xã, phường, đặc khu.

Nhiều đơn vị xã, phường đang thiếu nhân sự.

Theo đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị các đơn vị rà soát, đăng ký nhu cầu về việc bố trí bổ sung phó chủ tịch UBND cấp xã trên địa bàn.

Đối tượng là công chức lãnh đạo cấp phòng (trưởng, phó phòng có quy hoạch chức danh trưởng phòng trở lên) có nguyện vọng bố trí công tác tại đơn vị hành chính xã, phường, đặc khu. Các cơ quan, đơn vị gửi danh sách đăng ký về Ban Tổ chức Tỉnh ủy trước 14-4.

Theo báo cáo của Sở Nội vụ tỉnh, dù đã có nhiều nỗ lực trong sắp xếp, điều chuyển nhưng Lâm Đồng đang thiếu hụt nhiều nhân sự, đặc biệt là ở các vị trí lãnh đạo then chốt và chuyên viên chuyên môn sâu, tạo ra áp lực lớn lên đội ngũ cán bộ hiện hữu.

Trung tâm hành chính công tỉnh Lâm Đồng.

Đáng báo động là sự thiếu hụt các vị trí lãnh đạo, quản lý trực tiếp điều hành bộ máy tại các xã, phường, đặc khu.

Cụ thể, phó chủ tịch UBND cấp xã hiện vẫn còn thiếu năm nhân sự ở bốn xã Sơn Điền, Hàm Thuận, Trường Xuân và Phúc Thọ; phó trưởng Ban HĐND cấp xã thiếu 11 vị trí; trưởng phòng cấp xã và tương đương mới bố trí được 378/496 người, vẫn còn thiếu 118 người.

Trong khi đó, vị trí phó trưởng phòng cấp xã và tương đương thì tình trạng còn nghiêm trọng hơn khi chỉ có 526/992 vị trí có người đảm nhiệm, tức là gần một nửa vị trí còn thiếu.

Trung tâm phục vụ hành chính công được coi là bộ mặt của chính quyền nhưng nhân sự tại đây lại đang trong tình trạng chắp vá, thiếu trầm trọng.

Hiện tại, toàn tỉnh mới chỉ bố trí được 48/124 giám đốc chuyên trách các Trung tâm này; 76 Trung tâm còn lại, nhân sự quản lý đang giao cho phó chủ tịch UBND cấp xã kiêm nhiệm phụ trách, hoặc giao quyền giám đốc cho cấp phó (hơn 60% trung tâm chưa có giám đốc chuyên trách).