Làm đường ven sông Đồng Nai gần 6.000 tỉ đồng, kết nối TP.HCM 10/11/2025 14:46

(PLO)- HĐND tỉnh Đồng Nai thông qua Nghị quyết đầu tư xây dựng đường Hương lộ 2 đoạn từ Quốc lộ 51 đến cao tốc TP.HCM - Long Thành với tổng mức đầu tư gần 6.000 tỉ đồng.

Ngày 10-11, tại kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Đồng Nai đã thông qua các Nghị quyết quan trọng, trong đó có chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường Hương lộ 2, đoạn từ Quốc lộ 51 đến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Theo UBND tỉnh, việc đầu tư hoàn chỉnh tuyến đường Hương lộ 2 đoạn từ Quốc lộ 51 đến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây dài khoảng 15,5 km với lộ giới 60 m nhằm từng bước hoàn chỉnh hệ thống giao thông theo quy hoạch tỉnh. Đồng thời, hình thành tuyến đường ven sông nhằm thúc đẩy sự phát triển các siêu đô thị hiện đại ven sông, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Hiện đường Hương lộ 2 mới làm đến cầu Vàm Cái Sứt. Ảnh: VŨ HỘI



Việc đầu tư tuyến đường còn chia sẻ lưu lượng và giảm tải áp lực giao thông cho Quốc lộ 51. Tuyến đường sẽ giúp rút ngắn khoảng cách, thời gian lưu thông từ Đồng Nai đến TP.HCM.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Đồng Nai xác định dự án Hương lộ 2 nối dài là dự án mang tính cấp bách và là công trình chống lãng phí đối với dự án xây dựng cầu Vàm Cái Sứt, góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị, thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

Dự án đầu tư xây dựng Hương lộ 2, đoạn từ Quốc lộ 51 đến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây có tổng mức đầu tư khoảng gần 6.000 tỉ đồng. Dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng gần 580 tỉ đồng và đầu tư xây dựng theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Các đại biểu dự kỳ họp HĐND tỉnh thông qua nghị quyết chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường Hương lộ 2, từ Quốc lộ 51 đến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Ảnh: VŨ HỘI

Dự án sẽ được chia làm 3 đoạn. Trong đó ,đoạn 1 từ Quốc lộ 51 đến cầu An Hoà 2 dài 2 km hiện đầu tư hoàn chỉnh. Đoạn 2 từ cầu An Hoà 2 đến cầu Vàm Cái Sứt dài khoảng 6,2 km (chỉ đầu tư đơn nguyên cầu An Hoà 2 và đơn nguyên cầu Vàm Cái Sứt). Đoạn 3 từ cầu Vàm Cái Sứt đến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây dài khoảng 7,5 km.

Dự án đi qua 3 địa phương của tỉnh Đồng Nai là phường Long Hưng, Tam Phước và xã An Phước với nhu cầu sử dụng đất là khoảng 55,3 ha. Thời gian xây dựng công trình dự án từ năm 2025 đến năm 2028.

Hiện Công ty Cổ phần đầu tư Hạ tầng Donacoop có văn bản đề xuất dự án đầu tư xây dựng Hương lộ 2. UBND tỉnh Đồng Nai giao các đơn vị liên quan tổ chức thẩm định báo cáo.