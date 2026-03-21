Lần đầu tiên, sân bay Việt Nam có đối tác quốc tế vận hành 21/03/2026 18:43

(PLO)- Tập đoàn Sun Group và Changi Airports International (Singapore) vừa ký thỏa thuận hợp tác chiến lược, cùng vận hành sân bay Phú Quốc theo tiêu chuẩn quốc tế, hướng tới mô hình “sân bay điểm đến” đầu tiên tại Việt Nam.

Ngày 21-3, Tập đoàn Sun Group và Changi Airports International (CAI) ký kết hợp tác chiến lược trong lĩnh vực quản lý, vận hành sân bay.

Theo thỏa thuận, CAI sẽ cùng Sun Group vận hành sân bay Phú Quốc theo các tiêu chuẩn 5 sao quốc tế. Đây là một trong những sân bay đầu tiên tại Việt Nam có sự tham gia vận hành của đối tác quốc tế.

Hai bên đặt mục tiêu phát triển mô hình “sân bay điểm đến” (airport destination). Theo đó, sân bay không chỉ là hạ tầng giao thông mà còn trở thành không gian tích hợp nhiều trải nghiệm như tham quan, giải trí, mua sắm, nghệ thuật và kiến trúc biểu tượng.

Mô phỏng hình dáng sân bay Phú Quốc trong tương lai. Ảnh: CTV

Mô hình này đã được CAI triển khai tại Sân bay Changi, giúp sân bay này nhiều năm liền nằm trong nhóm dẫn đầu thế giới. CAI hiện cũng tham gia vận hành, phát triển hơn 60 sân bay tại hơn 20 quốc gia. Trong đó có các cảng lớn như Tom Jobim (Brazil), Trùng Khánh (Trung Quốc), Fukuoka (Nhật Bản) hay Clark (Philippines).

Việc hợp tác được kỳ vọng sẽ nâng tiêu chuẩn khai thác của sân bay Phú Quốc, góp phần đưa đảo này trở thành cửa ngõ quốc tế quan trọng, tạo dấu ấn trải nghiệm cho du khách ngay từ điểm đến đầu tiên.

Động thái trên cũng là bước chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao APEC 2027, đồng thời phục vụ định hướng phát triển dài hạn của Phú Quốc.

Hiện Sun Group đang triển khai dự án mở rộng sân bay Phú Quốc với quy mô hơn 1.050 ha, đạt tiêu chuẩn 4E theo ICAO. Dự án gồm đường cất hạ cánh thứ hai, nhà ga quốc tế T2, nhà ga VIP cùng các hạng mục hạ tầng phụ trợ.

Sau khi hoàn thành, sân bay dự kiến đạt công suất 24 triệu hành khách mỗi năm và có thể mở rộng lên 50 triệu hành khách, tạo dư địa tăng trưởng cho du lịch và kinh tế khu vực.

Theo đại diện CAI, sự kết hợp giữa kinh nghiệm vận hành sân bay và hệ sinh thái du lịch quy mô lớn sẽ tạo nền tảng để phát triển sân bay Phú Quốc thành một “sân bay điểm đến” mới của khu vực.

Việc hợp tác cũng thể hiện định hướng xây dựng hệ sinh thái hàng không - du lịch tích hợp của Sun Group, làm cơ sở cho các dự án sân bay tại Phan Thiết, Côn Đảo, Rạch Giá trong thời gian tới.