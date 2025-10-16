Lãnh án vì cướp iPhone mang về làm quà tặng sinh nhật vợ 16/10/2025 18:14

(PLO)- Thấy người phụ nữ đi bộ một mình, bị cáo ra tay cướp điện thoại iPhone, sau đó đưa cho vợ làm quà tặng sinh nhật.

TAND TP Hà Nội vừa xét xử phúc thẩm, xem xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin được hưởng án treo của bị cáo Trần Văn Trường (ở Nam Định), Lê Kim Toán (ở Ninh Bình) về tội cướp giật tài sản.

Cùng vụ án, chị Đào Thị N (ở Hà Nội) kháng cáo đề nghị tăng hình phạt và yêu cầu bị cáo Trường bồi thường 30 triệu đồng.

Trước đó, bản án sơ thẩm tuyên phạt Trần Văn Trường 30 tháng tù và Lê Kim Toán 24 tháng tù cùng về tội cướp giật tài sản.

Hai bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Hoàng Huy

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 18h ngày 28-9-2024, Trần Văn Trường, Lê Kim Toán ngồi uống bia cùng với một số người bạn tại quận Hà Đông (cũ), Hà Nội.

Đến khoảng 21h30 cùng ngày, Trường và Toán ra về. Khi đi đến đầu cầu chui Song Phương, Trường thấy chị N đang đi bộ để chờ đón ô tô khách, một tay chị N xách vali, một tay cầm chiếc điện thoại iPhone 14.

Trường nói với Toán: “Anh có muốn đổi điện thoại mới không”. Hiểu ý Trường muốn chiếm đoạt chiếc điện thoại nên Toán nói “Tùy”. Sau đó, Trường liền cho xe máy quay ngược lại xuống cầu chui Song Phương.

Tại đây, Trường dừng xe, rồi đi bộ lên mặt đê để tiếp cận người phụ nữ chờ cơ hội cướp giật tài sản. Còn Toán đứng dưới gầm cầu cảnh giới và chờ sẵn để tẩu thoát.

Bị cáo Trường vừa dần dần áp sát mục tiêu, vừa lấy điện thoại của mình ra vờ gọi điện cho nhà xe hỏi: “Xe đến chưa”. Sau đó, bị cáo liền ra tay cướp giật chiếc điện thoại iPhone 14 của chị N và bỏ chạy về chỗ Toán chờ sẵn.

Sau đó, Toán điều khiển xe máy chở Trường về phòng trọ của Toán ngủ. Dọc đường, Trường tắt nguồn chiếc điện vừa cướp giật được và tháo sim vứt đi.

Chiều 29-8-2024, Trường liên hệ với một cửa hàng sửa chữa điện thoại ở quận Cầu Giấy (cũ) nhờ phá mật khẩu. Hai bị cáo thỏa thuận, Trường sẽ đưa cho Toán 3 triệu đồng và Trường sẽ sử dụng điện thoại của chị N.

Sau ít ngày thuê phá mật khẩu, Trường mang chiếc điện thoại iPhone 14 cướp giật về quê tặng vợ nhân ngày sinh nhật.

Về phần bị hại, ngoài việc bị cướp chiếc điện thoại, chị N còn bị mất một bên trang sức đeo tai và bị ngã sấp mặt xuống đất, phải khâu vết thương, đồng thời phải điều trị trong nhiều ngày.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Trường đồng ý với yêu cầu đòi bồi thường 30 triệu đồng của bị hại. Bị cáo Toán thì có thêm tình tiết giảm nhẹ mới về gia cảnh khó khăn.

Sau khi xem xét các kháng cáo, HĐXX quyết định chuyển từ hình phạt tù giam sang phạt tù nhưng cho hưởng án treo đối với Lê Kim Toán, giữ nguyên hình phạt tù đối với Trần Văn Trường, đồng thời ghi nhận thỏa thuận bồi thường giữa bị cáo và bị hại.