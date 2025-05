Lãnh án vì tấn công dã man chủ quán ăn để cướp tài sản 29/05/2025 14:36

Ngày 29-5, TAND tỉnh Long An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Huỳnh Minh Trí (32 tuổi, ngụ thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An) về tội giết người, cướp tài sản và trộm cắp tài sản.

HĐXX đã tuyên phạt Trí 13 năm tù về tội giết người, 7 năm tù về tội cướp tài sản và 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản; tổng hình phạt là 20 năm 6 tháng tù.

HĐXX nhận định hành vi phạm tội của Trí có tính chất côn đồ, hung bạo, tước đoạt tài sản bằng vũ lực, đặc biệt là hành vi cố ý giết người để thực hiện tội phạm khác nên cần phải xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Phiên tòa xét xử bị cáo Huỳnh Minh Trí. Ảnh: HD

Theo cáo trạng, khoảng 1 giờ sáng 25-1-2024, Trí nảy sinh ý định cướp tài sản nên chuẩn bị sẵn một dao bấm bằng kim loại, đi nhờ xe tải đến thị trấn Tân Thạnh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An. Sau khi ăn uống, Trí đến quán ăn do bà NTP làm chủ. Do đã sử dụng ma túy nên Trí nằm võng ngủ tại quán đến gần 15 giờ.

Phát hiện trong quán chỉ có bà P, Trí chờ cơ hội. Khi thấy bà P điều khiển xe máy ra phía sau, Trí đi theo, dùng dao khống chế yêu cầu đưa tiền.

Khi bị phản ứng, Trí liền dùng dao đâm tấn công khiến chủ quán ăn gục ngã và kêu cứu.

Trí lấy một điện thoại, xe máy cùng nhiều tài sản (vàng, trang sức…) rồi bỏ đi. Tổng tài sản chiếm đoạt được định giá 47,3 triệu đồng.

Bà P sau đó bò ra phía trước kêu cứu rồi ngất xỉu, được hàng xóm đưa đi cấp cứu, chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị. Kết luận giám định pháp y cho thấy bà bị thương tích 59%, vết đâm xuyên ngực trái có thể dẫn đến tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời.

Sau khi gây án, Trí mang xe máy chạy về hướng An Giang thì bị Công an huyện Tân Thạnh bắt giữ khẩn cấp. Tang vật vụ án gồm điện thoại, xe máy, nhiều trang sức kim loại màu vàng và bạc đã được thu hồi.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Huỳnh Minh Trí 20 năm 6 tháng tù. Ảnh: HD

Ngoài vụ cướp trên, Trí còn thực hiện hành vi trộm cắp xe máy vào tối 24-12-2023. Thời điểm đó, phát hiện xe Honda Wave Alpha của anh PLGB đậu trước cửa nhà không rút chìa khóa, Trí lén lút lấy xe đem đi cầm được 3,5 triệu đồng. Vụ trộm này sau đó được cô ruột Trí phát hiện, chuộc xe trả lại cho bị hại và khuyên Trí ra đầu thú.

Theo hồ sơ, Trí từng bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trong 19 tháng và xử phạt hành chính 1,5 triệu đồng vì sử dụng trái phép chất ma túy nhưng chưa chấp hành.