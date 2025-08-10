Lập hồ sơ đề nghị công nhận quần thể khảo cổ ở An Khê là di sản thế giới 10/08/2025 11:37

(PLO)- Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai được giao lập hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận quần thể khảo cổ Rộc Tưng - Gò Đá, đá cũ An Khê là di sản thế giới.

Ngày 10-8, UBND tỉnh Gia Lai đã có thông báo, giao Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh này tham mưu đề xuất xây dựng hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận quần thể khảo cổ Rộc Tưng - Gò Đá, đá cũ An Khê là di sản thế giới.

Sở được yêu cầu phải báo cáo UBND tỉnh trước tháng 12-2025.

Di tích khảo cổ Rộc Tưng - Gò Đá đã được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt.

Đồng thời, giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến hoạt động nghiên cứu tại di tích quốc gia đặc biệt Rộc Tưng – Gò Đá.

Chủ động liên hệ các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Khảo cổ học để được hướng dẫn xây dựng nội dung nghiên cứu của Chương trình nghiên cứu tổng thể toàn diện Di tích khảo cổ Rộc Tưng - Gò Đá, đá cũ An Khê.

Kết nối với Công ty TNHH Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (Trung tâm ICISE) để mời các nhà khoa học trong và ngoài nước tham gia tư vấn, hỗ trợ triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ, các nội dung liên quan đến chương trình.

Ngoài ra, yêu cầu phường An Bình và xã Cửu An (thuộc thị xã An Khê cũ) rà soát quy hoạch đô thị và nông thôn, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương. Đảm bảo bổ sung, tích hợp quy hoạch di tích trên vào các quy hoạch. Thực hiện công tác khoanh vùng cắm mốc bảo vệ di tích, tránh bị xâm hại và ảnh hưởng bởi thời tiết, khí hậu.

Trước đó, Văn phòng Chính phủ có công văn triển khai ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng về chương trình nghiên cứu tổng thể toàn diện Di tích khảo cổ Rộc Tưng - Gò Đá, đá cũ An Khê.

Nhiều di chỉ khảo cổ được phát hiện thu hút sự chú ý của giới khảo cổ trong nước và thế giới.

Năm 2022, Di tích khảo cổ Rộc Tưng - Gò Đá (thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) được công nhận là Di tích quốc gia đặc biệt và bộ rìu tay (bảy chiếc) là bảo vật quốc gia.