Lực đẩy cho giá vàng đang được tiếp sức từ đâu? 14/01/2026 09:48

(PLO)- Hàng loạt biến động chính trị diễn ra với tần suất dày đặc đang tạo lực đỡ vững chắc cho xu hướng tăng của giá vàng thế giới, qua đó kéo giá vàng trong nước đồng loạt bứt phá và liên tiếp xác lập các kỷ lục mới.

Trong bối cảnh rủi ro địa chính trị và bất ổn chính sách toàn cầu liên tục gia tăng, vàng đang khẳng định vai trò “hầm trú ẩn” khi giá thế giới áp sát đỉnh lịch sử, kéo thị trường trong nước bứt phá mạnh. Đáng chú ý, theo Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), dư địa tăng của vàng vẫn còn khi xu hướng kỹ thuật chưa rơi vào trạng thái quá mua.

Giá vàng áp sát đỉnh lịch sử

Ngày 14-1, giá kim loại quý giao ngay dao động ở mức 4.615 USD/ounce, tăng 30 USD/ounce so với giá đóng cửa phiên gần nhất nhưng vẫn thấp hơn 15 USD/ounce so với vùng đỉnh lịch sử 4.630 USD/ounce được thiết lập trong phiên. Quy đổi theo tỉ giá tại các ngân hàng thương mại, giá vàng thế giới hiện tương đương 147 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí).

Cùng chiều, giá vàng trong nước ngay khi mở cửa được Công ty SJC tăng thêm 900.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, với cả vàng nhẫn 9999 lẫn vàng miếng SJC. Qua đó, giá mua bán vàng miếng được nâng lên 160,9-162,9 triệu đồng/lượng và vàng nhẫn trơn có giá 157,4-159,9 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, chỉ trong vòng hai tuần đầu năm, giá vàng miếng SJC cũng như vàng nhẫn 9999 đã tăng xấp xỉ 10 triệu đồng mỗi lượng. Mức tăng rất mạnh nếu so với mặt bằng các năm trước, phản ánh rõ tâm lý trú ẩn của dòng tiền trong bối cảnh rủi ro toàn cầu gia tăng.

Giá vàng thế giới bứt phá trong bối cảnh các yếu tố rủi ro địa chính trị và bất ổn chính sách thương mại, tiền tệ vẫn gia tăng, giúp neo giữ tâm lý lạc quan của nhà đầu tư đối với thị trường vàng.

Trong phiên hôm qua, giá vàng thế giới có mức tăng 2%, vươn lên mức đỉnh lịch sử 4.630 USD/ounce nhờ hàng loạt cú sốc làm rung chuyển thị trường tài chính toàn cầu và thúc đẩy dòng tiền tìm đến tài sản trú ẩn an toàn.

Giá vàng miếng đã có kỷ lục mới. Ảnh: T.L

Đà tăng mạnh của vàng khởi phát từ quyết định mở cuộc điều tra hình sự đối với Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell. Động thái hiếm thấy này làm dấy lên lo ngại sâu sắc về tính độc lập của ngân hàng trung ương Mỹ, cũng như khả năng điều hành chính sách tiền tệ mà không chịu sức ép chính trị.

Bên cạnh đó, thị trường còn phản ứng mạnh trước tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ áp mức thuế quan 25% đối với mọi quốc gia tiếp tục giao thương với Iran. Nguy cơ áp thuế mới đang phủ bóng lên thương mại toàn cầu.

Xu hướng tăng vẫn chiếm ưu thế

Theo đánh giá của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), ngay cả khi đã có đỉnh mới ở vùng 4.630 USD/ounce, kim loại quý này vẫn chưa rơi vào trạng thái quá mua về mặt kỹ thuật, trừ khi vượt qua ngưỡng 4.770 USD/ounce.

Hội đồng Vàng thế giới cho rằng, giá vàng có thể chạm mốc 4.770 USD/ounce trong thời gian tới. Ảnh minh họa

Trong báo cáo Giám sát thị trường hàng tuần mới nhất, WGC cho biết sau một khởi đầu năm mới đầy thách thức, vàng đã nhanh chóng quay lại quỹ đạo tăng giá. Hai tuần đầu năm 2026 chứng kiến thị trường vượt qua áp lực bán kỹ thuật do yếu tố thuế, hoạt động tái cân bằng danh mục đầu tư và biến động ngắn hạn, để rồi ba lần liên tiếp xác lập đỉnh lịch sử mới.

Theo các nhà phân tích, khi các cú sốc địa chính trị vốn chỉ mang tính ngắn hạn nhưng xuất hiện ngày càng dày đặc khiến thị trường buộc phải định giá rủi ro ở mức cao hơn. Trong bối cảnh đó, vàng nổi lên như tài sản hưởng lợi trực tiếp nhờ vai trò trú ẩn an toàn.

“Những diễn biến này củng cố một thông điệp rõ ràng, việc phân bổ chiến lược vào vàng tiếp tục đóng vai trò then chốt trong việc bảo vệ danh mục đầu tư trong một thế giới ngày càng bất ổn”, WGC nhấn mạnh.

Xét trên phương diện kỹ thuật, WGC cho rằng mọi mức giá dưới 4.770 USD/ounce vẫn chưa bị coi là quá mua theo các mô hình biểu đồ quan trọng của quý 4-2025. Giá vàng mới chỉ điều chỉnh nhẹ bất chấp tín hiệu suy yếu động lượng và phân kỳ kỹ thuật, đồng thời vẫn trụ vững trên đường trung bình lũy thừa 13 ngày đang đi lên (hiện quanh 4.447 USD/ounce).

“Chừng nào ngưỡng hỗ trợ 4.447 USD/ounce còn được giữ vững, rủi ro ngắn hạn vẫn nghiêng về chiều tăng, với vùng kháng cự gần nhất tại 4.600 USD/ounce. Ngưỡng quá mua điển hình, cao hơn 25% so với đường trung bình 200 ngày, hiện nằm ngay dưới mốc 4.585 USD/ounce”, báo cáo nêu.

Dù xu hướng tăng vẫn được duy trì, Hội đồng Vàng Thế giới cho rằng giá vàng có thể xuất hiện những nhịp điều chỉnh khi tiệm cận vùng 4.600 USD/ounce. Các phân tích kỹ thuật cho thấy ngưỡng kháng cự quan trọng của mô hình “tam giác” hình thành trong giai đoạn tháng 10 đến 12-2025 nằm quanh 4.770 USD/ounce.

Ở chiều ngược lại, trong kịch bản kém tích cực hơn, nếu giá vàng xuyên thủng các vùng hỗ trợ 4.447 USD và 4.408 USD/ounce, đà tăng ngắn hạn có thể chậm lại. Tuy nhiên, thị trường vẫn được kỳ vọng có lực mua nâng đỡ tại các mốc thấp hơn, trước hết là quanh 4.345 USD và sâu hơn là vùng 4.275-4.265 USD/ounce.