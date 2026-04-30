Lượng khách qua Cần Giờ tăng cao, Phà Bình Khánh ùn ứ

Lượng khách qua Cần Giờ tăng cao, Phà Bình Khánh ùn ứ

ĐÀO TRANG

(PLO)- Trong kỳ nghỉ lễ 30-4, lượng khách di chuyển qua phía Cần Giờ tăng cao, khiến khu vực phà Bình Khánh bị ùn ứ. 

Ngày đầu nghỉ lễ 30-4, người dân di chuyển về xã Cần Giờ đông đúc. Hàng dài phương tiện ùn ứ trên đường Huỳnh Tấn Phát để xếp hàng lên phà Bình Khánh. Tình trạng ùn ứ kéo dài gần 2 giờ đồng hồ.

Càng về chiều, lượng phương tiện di chuyển về hướng Cần Giờ càng đông đúc. Đơn vị vận hành phà đã huy động tối đa nhân lực để bán vé từ xa, giảm ùn ứ. Tuy nhiên, lượng khách qua phà quá đông, tăng cao đột biến nên lượng phà quay đầu không kịp.

2-pha-binh-khanh.jpg
Các phương tiện xếp hàng dài trên đường Huỳnh Tấn Phát để lên phà Bình Khánh.
1-pha-binh-khanh.jpg
Tình trạng ùn ứ kéo dài, càng về trưa lượng phương tiện tập trung càng nhiều.
3-pha-binh-khanh..jpg
Ô tô du lịch, xe máy lỉnh kỉnh đồ đạc đều di chuyển về hướng Cần Giờ.
4-pha-binh-khanh..jpg
Anh Nguyễn Văn Sơn, phường Cát Lái, cho biết dịp lễ nhu cầu đi du lịch tăng cao nên anh mất gần 3 giờ đồng hồ cả xếp hàng, di chuyển mới có thể sang đến Cần Giờ.
5-pha-binh-khanh..jpg
Tuyến phà Bình Khánh kết nối huyện Nhà Bè và huyện Cần Giờ cũ, TP.HCM có chiều dài tuyến khoảng 1,2 km qua sông Soài Rạp. Thời gian di chuyển thực tế trên phà chỉ mất khoảng 10-15 phút.
6-pha-binh-khanh..jpg
Tuy nhiên, hiện nay lượng phà có sẵn để phục vụ người dân không nhiều.
7-pha-binh-khanh..jpg
Đơn vị vận hành cho biết bến phà Bình Khánh là tuyến giao thông huyết mạch nối huyện Nhà Bè cũ và Cần Giờ cũ, phục vụ lưu lượng hành khách rất lớn và thường xuyên trong tình trạng quá tải.
8-pha-binh-khanh..jpg
Theo đó, ngày cao điểm có đến 35.000 lượt khách/ngày (ngày bình thường 22.000 lượt).
9-pha-binh-khanh..jpg
Đơn vị vận hành đã sử dụng 8 phương tiện phà gồm 3 phà 200 tấn, 2 phà 150 tấn 2 phà 100 tấn và 1 phà 60 tấn.
11--pha-binh-khanh..jpg
Đề đáp ứng nhu cầu cho ngày cao điểm, đơn vị sẽ bố trí 230 chuyến phà đôi/ngày (ngày bình thường 135 chuyến đôi).
10-pha-binh-khanh..jpg
Đơn vị sẽ huy động tối đa nhân lực để giải tỏa hành khách nhanh nhất.

Năm 2029 sẽ có cầu Cần Giờ

Cầu Cần Giờ có tổng mức đầu tư hơn 13.200 tỉ đồng đã được động thổ vào tháng 1-2026. Cầu dài khoảng 6,3 km với 6 làn xe, kết nối huyện Nhà Bè và huyện Cần Giờ. Dự án này nhằm thay thế phà Bình Khánh, phá thế độc đạo và phát triển kinh tế biển.

Mới đây, UBND TP.HCM vừa có chỉ đạo hỏa tốc yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện thủ tục để chính thức khởi công xây dựng cầu Cần Giờ vào tháng 6-2026.

UBND TP yêu cầu các đơn vị phải bám sát tiến độ, phấn đấu đạt mục tiêu hợp long cầu chính vào cuối năm 2028. Nếu công tác thi công diễn ra thuận lợi, cầu Cần Giờ sẽ chính thức vận hành và khai thác vào tháng 6-2029.

Khi hoàn thành, cây cầu không chỉ giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm TP xuống Cần Giờ từ 2 tiếng xuống còn khoảng 40-50 phút. Đồng thời, tạo động lực mạnh mẽ cho dự án siêu cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ và đô thị biển trong tương lai.

ĐÀO TRANG
