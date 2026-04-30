Lượng khách qua Cần Giờ tăng cao, Phà Bình Khánh ùn ứ

Ngày đầu nghỉ lễ 30-4, người dân di chuyển về xã Cần Giờ đông đúc. Hàng dài phương tiện ùn ứ trên đường Huỳnh Tấn Phát để xếp hàng lên phà Bình Khánh. Tình trạng ùn ứ kéo dài gần 2 giờ đồng hồ.
Càng về chiều, lượng phương tiện di chuyển về hướng Cần Giờ càng đông đúc. Đơn vị vận hành phà đã huy động tối đa nhân lực để bán vé từ xa, giảm ùn ứ. Tuy nhiên, lượng khách qua phà quá đông, tăng cao đột biến nên lượng phà quay đầu không kịp.
Năm 2029 sẽ có cầu Cần Giờ
Cầu Cần Giờ có tổng mức đầu tư hơn 13.200 tỉ đồng đã được động thổ vào tháng 1-2026. Cầu dài khoảng 6,3 km với 6 làn xe, kết nối huyện Nhà Bè và huyện Cần Giờ. Dự án này nhằm thay thế phà Bình Khánh, phá thế độc đạo và phát triển kinh tế biển.
Mới đây, UBND TP.HCM vừa có chỉ đạo hỏa tốc yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện thủ tục để chính thức khởi công xây dựng cầu Cần Giờ vào tháng 6-2026.
UBND TP yêu cầu các đơn vị phải bám sát tiến độ, phấn đấu đạt mục tiêu hợp long cầu chính vào cuối năm 2028. Nếu công tác thi công diễn ra thuận lợi, cầu Cần Giờ sẽ chính thức vận hành và khai thác vào tháng 6-2029.
Khi hoàn thành, cây cầu không chỉ giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm TP xuống Cần Giờ từ 2 tiếng xuống còn khoảng 40-50 phút. Đồng thời, tạo động lực mạnh mẽ cho dự án siêu cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ và đô thị biển trong tương lai.