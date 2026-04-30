Lượng khách qua Cần Giờ tăng cao, Phà Bình Khánh ùn ứ 30/04/2026 16:44

(PLO)- Trong kỳ nghỉ lễ 30-4, lượng khách di chuyển qua phía Cần Giờ tăng cao, khiến khu vực phà Bình Khánh bị ùn ứ.

Ngày đầu nghỉ lễ 30-4, người dân di chuyển về xã Cần Giờ đông đúc. Hàng dài phương tiện ùn ứ trên đường Huỳnh Tấn Phát để xếp hàng lên phà Bình Khánh. Tình trạng ùn ứ kéo dài gần 2 giờ đồng hồ.

Càng về chiều, lượng phương tiện di chuyển về hướng Cần Giờ càng đông đúc. Đơn vị vận hành phà đã huy động tối đa nhân lực để bán vé từ xa, giảm ùn ứ. Tuy nhiên, lượng khách qua phà quá đông, tăng cao đột biến nên lượng phà quay đầu không kịp.

Các phương tiện xếp hàng dài trên đường Huỳnh Tấn Phát để lên phà Bình Khánh.

Tình trạng ùn ứ kéo dài, càng về trưa lượng phương tiện tập trung càng nhiều.

Ô tô du lịch, xe máy lỉnh kỉnh đồ đạc đều di chuyển về hướng Cần Giờ.

Anh Nguyễn Văn Sơn, phường Cát Lái, cho biết dịp lễ nhu cầu đi du lịch tăng cao nên anh mất gần 3 giờ đồng hồ cả xếp hàng, di chuyển mới có thể sang đến Cần Giờ.

Tuyến phà Bình Khánh kết nối huyện Nhà Bè và huyện Cần Giờ cũ, TP.HCM có chiều dài tuyến khoảng 1,2 km qua sông Soài Rạp. Thời gian di chuyển thực tế trên phà chỉ mất khoảng 10-15 phút.

Tuy nhiên, hiện nay lượng phà có sẵn để phục vụ người dân không nhiều.

Đơn vị vận hành cho biết bến phà Bình Khánh là tuyến giao thông huyết mạch nối huyện Nhà Bè cũ và Cần Giờ cũ, phục vụ lưu lượng hành khách rất lớn và thường xuyên trong tình trạng quá tải.

Theo đó, ngày cao điểm có đến 35.000 lượt khách/ngày (ngày bình thường 22.000 lượt).

Đơn vị vận hành đã sử dụng 8 phương tiện phà gồm 3 phà 200 tấn, 2 phà 150 tấn 2 phà 100 tấn và 1 phà 60 tấn.

Đề đáp ứng nhu cầu cho ngày cao điểm, đơn vị sẽ bố trí 230 chuyến phà đôi/ngày (ngày bình thường 135 chuyến đôi).

Đơn vị sẽ huy động tối đa nhân lực để giải tỏa hành khách nhanh nhất.