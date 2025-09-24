Lý do tiến độ dự án nhà ở xã hội tại nhiều địa phương ì ạch 24/09/2025 17:26

(PLO)- Báo cáo mới nhất của Bộ Xây dựng chỉ rõ sự thiếu quan tâm, quyết liệt từ chính một số địa phương là nguyên nhân khiến mục tiêu phát triển nhà ở xã hội bị chậm.

Báo cáo 9 tháng đầu năm của Bộ Xây dựng về kết quả thực hiện Đề án đầu tư xây dựng 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho thấy, tính đến nay, cả nước có 692 dự án đang được triển khai với quy mô 633.559 căn.

Trong đó, 165 dự án đã hoàn thành (110.436 căn), 147 dự án đang xây dựng (135.033 căn) và 380 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư (388.090 căn). Tổng số căn hộ từ các dự án đã hoàn thành, khởi công và được chấp thuận chủ trương đạt 59,6% so với mục tiêu Đề án là khoảng 1.062.200 căn.

Riêng trong 9 tháng năm 2025, cả nước đã hoàn thành 43.681 trên tổng số 100.275 căn được giao, đạt 43,6% chỉ tiêu năm. Dự kiến đến hết năm sẽ có thêm 39.245 căn được hoàn thành, nâng tổng số lên 82.926 căn, đạt 83% kế hoạch năm 2025.

Tiến độ thực hiện nhà ở xã hội có sự khác biệt lớn giữa các địa phương. Một số tỉnh, thành được dự báo sẽ hoàn thành hoặc vượt chỉ tiêu cả năm, bao gồm TP. Hải Phòng (dự kiến đạt 101%) , Bắc Ninh (102%) , Nghệ An (173%) và Phú Thọ (125%).

Ngược lại, một số địa phương trọng điểm lại có khả năng không đạt mục tiêu như TP. Hà Nội dự kiến đạt 68%, TP.HCM đạt 53%. Đáng chú ý, một số tỉnh được dự báo có tỉ lệ hoàn thành rất thấp như Lạng Sơn (27%) , Thanh Hóa (34%). Các tỉnh Sơn La và Hà Tĩnh dự kiến không hoàn thành được căn nhà nào trong năm 2025.

Một dự án nhà ở xã hội tại TP.HCM. Ảnh: QH

Nguyên nhân khiến tiến độ chậm theo Bộ Xây dựng là một số địa phương chưa thực sự quan tâm đến công tác phát triển nhà ở xã hội. Về quỹ đất, nhiều khu được quy hoạch ở vị trí xa trung tâm, thiếu kết nối hạ tầng kỹ thuật và xã hội. Công tác giải phóng mặt bằng chậm cũng ảnh hưởng đến tiến độ bàn giao cho chủ đầu tư.

Ngoài ra, Bộ Xây dựng cũng chỉ ra nhiều địa phương chưa bố trí ngân sách để thực hiện bồi thường, đầu tư hạ tầng kỹ thuật cho các dự án. Việc lựa chọn một số chủ đầu tư không đủ năng lực tài chính và kinh nghiệm cũng là một nguyên nhân khiến dự án triển khai chậm.

Để đẩy nhanh tiến độ, báo cáo Bộ Xây dựng đã nêu rõ các nhiệm vụ và giải pháp. Các địa phương được yêu cầu khẩn trương kiện toàn Ban chỉ đạo phát triển nhà ở xã hội. Đồng thời, đôn đốc chủ đầu tư tập trung nguồn lực, thi công với tinh thần 3 ca, 4 kíp để hoàn thành tối thiểu 17.000 căn hộ ngay trong năm 2025.

Đối với các địa phương chưa có dự án được khởi công, cần khẩn trương giao chủ đầu tư, thực hiện các thủ tục đất đai và cấp phép để khởi công xây dựng ngay trong năm. Về phía các bộ, ngành, Ngân hàng Nhà nước được giao nhiệm vụ tiếp tục thúc đẩy giải ngân chương trình tín dụng 120.000 tỉ đồng cho vay nhà ở xã hội.