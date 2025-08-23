Man City – Tottenham: Thử thách khó nhằn 23/08/2025 13:56

(PLO)- Tiếp đón Tottenham trên sân nhà Etihad ở vòng 2 Premier League, Man City gặp thử thách khó nhằn khi Spurs từng nhiều lần ngán đường Man City ở mùa giải trước.

Man City có khởi đầu thuận lợi ở mùa giải 2025 - 2026 khi thắng lợi 4-0 trước Wolves ở trận ra quân. Đáng chú ý hơn khi 2 tân binh Cherki và Reijnders tỏa sáng ngoài mong đợi. Với Cherki, tiền đạo người Pháp có một bàn thắng ở cuối trận phần nào khẳng định việc đưa chân sút này về để xoay tua với Haaland là quyết định đúng đắn của HLV Pep Guardiola.

Còn với Reijnders, CĐV Man City đang nhìn thấy Kevin De Bruyne phiên bản 2.0, mọi đường lên bóng đều qua chân tiền vệ người Hà Lan này. Trong chiến thắng 4-0 trước Wolves, Reijnders góp công bằng 1 bàn thắng và 1 kiến tạo thành bàn.

Tin vui hơn đến với Man City khi 2 trụ cột là Rodri và Phil Foden đã sẵn sàng ra sân, với 2 chân sút này ở tuyến giữa sẽ giúp Man City càng mạnh hơn. HLV Pep Guardiola đang có trong tay những quân bài tốt nhất của mình ở mùa giải này. Với bộ khung đang được giữ lại và bổ sung thêm các nhân tố mới, CĐV The Citizens đang mong chờ một mùa giải bùng nổ của chủ sân Etihad.

Man City đối mặt thử thách khó nhằn ở vòng 2 Premier League. ẢNH: EPA

Ở vòng 2 này, Man City sẽ đụng độ Tottenham ngay trên sân nhà Etihad. Tân HLV của Tottenham là Thomas Frank nổi tiếng với lối chơi phòng ngự phản công từng tạo nên bản sắc riêng cho Brentford ở mùa giải trước, đây sẽ là thử thách thật sự cho Man City.

Chưa kể, Tottenham từng ngán đường Man City nhiều lần ở mùa giải trước, 2 trận thắng trước Man City phần nào cho thấy “Gà trống” rất ưa thích đối thủ này. Bất lợi cho Tottenham ở giai đoạn đầu mùa giải này chính là mất các trụ cột, chân sút chủ lực Son Heung-min chia tay đội bóng, Maddison dính chấn thương. Tottenham thắng Burnley 3-0 ở trận mở màn chưa thể đánh giá sức mạnh của họ, nhưng nhìn vào lực lượng hiện tại rất khó cho Tottenham có thể tạo nên bất ngờ trước Man City ở chuyến hành quân đêm nay.

Hàng công hiện tại của Tottenham đang trông chờ vào sự tỏa sáng của Richarlison, nếu tiền đạo người Brazil không thể độc lập thi đấu thì hàng công Spurs gần như vô hại. Trước một hàng thủ đang rất ăn ý và kỷ luật của Man City sẽ rất khó cho Richarlison tìm ra khoảng trống.

Hàng công Tottenham đang trông chờ vào sự tỏa sáng của Richarlison. Ảnh:EPA

Xét về thành tích đối đầu giữa hai đội thì Man City áp đảo các chỉ số thống kê, trong 5 lần đụng độ gần nhất thì Man City thắng 3, thua 2. Trận đấu gần nhất diễn ra trên sân Etihad, Man City thắng tối thiểu với tỷ số 1-0.

Thông tin lực lượng, Man City vắng Gvardiol, Savinho, Kovacic vì chấn thương. Tottenham vắng Maddison, Dragusin, Udogie, Kulusevski, Solomon vì chấn thương. Trận đấu giữa Man City và Tottenham sẽ diễn ra vào lúc 18 giờ 30.