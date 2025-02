Man City vượt qua nỗi sợ hãi tột độ 09/02/2025 17:29

(PLO)- Ngôi sao Kevin De Bruyne ghi bàn thắng quyết định vào phút chót giúp Man City vượt qua nỗi sợ hãi tột độ để giành chiến thắng ngược dòng 2-1 trước đội bóng yếu hơn Leyton Orient ở giải League One trong trận đấu khó khăn vòng 4 FA Cup.

Leyton Orient trên sân vận động Gaughan Group đã chơi rất xuất sắc và đưa người hâm mộ vào thế giới mộng mơ ở phút thứ 16 khi ngôi sao trẻ được Tottenham Hotspur cho mượn Jamie Donley tạo ra khoảnh khắc xuất thần với cú sút xa chạm xà ngang và đi vào lưới thủ môn Stefan Ortega.

Donley, 20 tuổi đã góp công lớn giúp đội bóng của HLV Richie Wellins tiếp tục nắm quyền kiểm soát sau giờ nghỉ giải lao. Phía bên kia, Man City gỡ hòa trong hoàn cảnh may mắn ở phút 56 khi cầu thủ vào sân thay người Abdukodir Khusanov vô tình làm chệch hướng cú sút của Rico Lewis để ghi bàn thắng đầu tiên cho CLB.

Tuy nhiên, Orient tiếp tục gây ra nhiều khó khăn trong các pha phản công và các tình huống cố định, nhưng chính cầu thủ vào sân thay người De Bruyne đã đảm bảo cho Man City vượt qua nỗi sợ hãi tột độ khi anh có pha dứt điểm đẹp mắt đánh bại Josh Keeley.

Donley cùng đồng đội ăn mừng bàn thắng vào lưới Man City. Ảnh: GETTY.

Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, Jamie Donley chia sẻ: "Tôi nghĩ chúng tôi đã làm tốt. Chúng tôi biết đây là một trận đấu khó khăn, nhưng Leyton Orient đã thể hiện tốt. Rõ ràng là thất vọng khi thua, nhưng tôi tự hào về tất cả các đồng đội của mình".

Về cú sút xa táo bạo dẫn đến bàn phản lưới nhà của Ortega, tài năng trẻ Donley cho biết: "Tôi đã sút tốt và thật vui khi thấy bóng vào lưới. Tôi biết cú sút của tôi rất mạnh và may mắn có bàn thắng, nhưng sẽ tuyệt hơn nếu chúng tôi giành chiến thắng. Đối đầu với nhà vô địch Premier League là khoảnh khắc đặc biệt đối với CLB. Mọi người có thể cảm nhận điều đó qua đám đông. Man City là một đội bóng hàng đầu, họ không thi đấu tốt như những năm gần đây, nhưng vẫn cho thấy chất lượng của họ”.

Thực sự trận đấu không mấy dễ chịu và cuối cùng HLV Pep Guardiola phải cần đến một trong những cầu thủ chủ chốt của mình vào sân từ băng ghế dự bị để giành chiến thắng. Pha lập công của De Bruyne giúp The Citizens tiếp tục hồi sinh và là phản ứng tích cực sau trận thua thảm hại 5-1 trước Arsenal lần trước.

Ngôi sao Kevin de Bruyne giúp đội khách Man City giành chiến thắng nhọc nhằn. Ảnh: GETTY.

Man City vượt qua nỗi sợ hãi tột độ khiến HLV Pep Guardiola cười đùa: “Tôi sẽ không bị sa thải vào sáng mai nữa!” Ông nhắc đến những lời hô hào "ông sẽ bị sa thải vào buổi sáng" mà ông nhận được khi Man City bị thủng lưới trước, “Các cổ động viên đã hát như thế, nhưng đó là chuyện thường ngày ở mọi sân vận động bây giờ! Với kết quả này, tôi không nghĩ chủ tịch CLB sẽ sa thải tôi vào ngày mai! Thực sự là rất tốt”.

Đáng chú ý tiền vệ tân binh Nico Gonzalez của Manchester City buộc phải rời sân vì chấn thương khi ra mắt tại FA Cup ở chuyến làm khách Leyton Orient. Nico đến từ Porto với giá 50 triệu bảng vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng và được Pep Guardiola đưa vào đội hình xuất phát.

Anh bị mất bóng trong pha mở tỷ số gây sốc khi cú sút xa của Jamie Donley đập vào Stefan Ortega và bay vào lưới. Nico đã ngã xuống với vết thương ở lưng dưới và được Bernardo Silva thay thế sau một cuộc nói chuyện ngắn với đội ngũ y tế.

HLV Pep Guardiola thở phào sau khi Man City vượt qua nỗi sợ hãi tột độ. Ảnh: GETTY.

Với chiến thắng này, ​​nhà đương kim vô địch Premier League kéo dài chuỗi trận bất bại 18 trận trước các đội bóng hạng dưới tại FA Cup kể từ trận thua Wigan Athletic 0-1 ở vòng 5 vào tháng 2-2018. Man City lọt vào vòng chung kết năm ngoái sau khi nâng cao chiếc cúp lần thứ bảy vào năm 2023.

Tiếp theo, The Citizens sẽ tiếp Real Madrid trong trận lượt đi vòng play off UEFA Champions League vào giữa tuần tới. Trong khi đó, Leyton Orient sẽ trở lại giải League One trên sân nhà tiếp Mansfield Town.